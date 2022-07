Lili Estefan tiene la mayor colección de bolsos Chanel y aquí está la prueba Además de estas marcas, la presentadora también tiene carteras de marcas como Dior, Miu Miu y Valentino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las carteras siempre han sido un objeto de deseo de muchas mujeres. Y es que un buen bolso le da el toque perfecto a cualquier atuendo por más sencillo que este sea. Si bien existen carteras de todos los precios, no podemos negar que las que más gustan son las más costosas, esos diseños de marcas prestigiosas que están hechos con los mejores materiales y con una atención al detalle que las hace especiales. Las famosas aman este tipo de bolsos y muchas de ellas tienen toda una colección. Una de las famosas que definitivamente se lleva el primer lugar en este renglón es Lili Estefan, cuya colección de bolsos es una de las más completas. La querida flaca ama la moda, y sabemos que tiene un amor especial por los zapatos de diseñador. De hecho, su colección de zapatos fabulosos es digna de un museo. Ahora bien, su colección de bolsas no se queda atrás. Gracias a sus acostumbrados posts en redes sociales, nos hemos dado cuenta de que además de ropa superchic y de marcas prestigiosas, la presentadora de El gordo y la flaca (Univision), también ama las carteras y las más costosas. Lili Estefan carteras Credit: Instagram Lili Estafan carteras Credit: Instagram Lili Estefan carteras Credit: Instagram Lili Estefan carteras Credit: Instagram Lili Estafan carteras Credit: Instagram Lili Esfan carteras Credit: Instagram Lili Estefan Carteras Credit: Instagram Lili Estefan carteras Credit: Instagram Lili Estafan carteras Credit: Instagram Entre sus favoritas están marcas como Miu Miu, Valentino, Balenciaga y Dior, entre otras italianas y francesas. Eso sí, si hablamos de las que más ama, tenemos que decir que la presentadora es fanática de los bolsos de Fendi y Chanel, dos de las marcas más populares y costosas. La presentadora tiene varios bolsos de Fendi, en diferentes colores y estilos, y de Chanel hasta perdimos la cuenta. De hecho, es la marca que más compra y luce. Sin duda, la colección de bolsos Chanel de la flaca, es digna de envidiar. Si te queda alguna duda, échale un vistazo a las fotos que encontramos. ¡Las queremos todas!

