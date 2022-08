¡Qué sexy! Los glamurosos y sensuales looks de Lili Estefan en sus vacaciones en Grecia ¡Mira sus fotos! ¡Lili Estefan está arrasando en Grecia! Mira los fabulosos looks de la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) en sus vacaciones de verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan conquistó Grecia y deslumbró con sus glamurosos y sensuales looks. La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) está disfrutando el verano con sus hijos Lina y Lorenzo. En Grecia también coincidió con una famosa pareja, Luis Fonsi y su esposa Águeda López. "No saben como nos hemos divertido", dijo en sus redes sociales sobre este grato encuentro con el cantante puertorriqueño y la modelo española. Estefan está disfrutando su soltería tras su divorcio de Lorenzo Luaces, el padre de sus hijos. La presentadora cubana luce radiante y ha compartido momentos especiales de su viaje en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili Estefan Credit: Lili Estefan/ Instagram La sobrina de Emilio y Gloria Estefan compartió hermosas fotos de un atardecer en Mykonos. Para una cena con vista al mar, Lili escogió un vestido color aguamarina, muy a tono con el mediterráneo y unas sandalias doradas Gucci. Como una adolescente lucía la antigua modelo de Sábado gigante con unos shorts blancos, sombrero estilo Panamá y top de tirantes que lució mientras cambiaba por las pintorescas calles de Santorini. No podía faltar un colorido caftán rosa y traje de baño color verde pastel con aretes dorados para pasar un día en la piscina. La 'flaca' también acaparó miradas con un bikini negro que combinó con una falda y top transparentes. Sus seguidores en Instagram la llenaron de elogios. "¡Wow, qué hermosa!", comentó Jackie Guerrido. "Bella", le escribió Carolina Sandoval. Lili posó con un bikini y caftán largo de elegante estampado blanco y negro frente al hotel Cavo Tagoo en Mykonos. Su viaje empezó en España, donde salió a cenar con sus hijos Lina y Lorenzo y amigos de ellos. Para la ocasión, lució un vaporoso vestido blanco con estampado floral. ¿Y qué nos dicen de este conjunto de pantalón y chaqueta blanca que combinó con moderno top corto y accesorios dorados? La presentadora lució espectacular en esta cena acompañada de su hijo Lorenzo. Lili Estefan Credit: Lili Estefan/ Instagram Así de guapa lució con este vestido blanco con delicado encaje, ideal para unas vacaciones en la Madre Patria, y bolso Fendi color marfil. "Desconectada del mundo", escribió en Instagram sobre su paso por Madrid. ¡Qué estilo!

