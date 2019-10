Lili Estefan alborota las redes con esta sexy foto en traje de baño La presentadora se encuentra trabajando en la República Dominicana. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando Jennifer López cumplió los 50 luciendo tan bien, todo el mundo se volcó en elogios para ella y se preguntaban cómo logra verse tan espectacular y como si tuviera 20 años menos. Pero la verdad es que de "ese mal" sufren varias de las nuestras. Salma Hayek, Maribel Guardia, Yuri y muchas otras latinas lucen figuras increíbles y rostros que no tienen nada que envidiarle a las chicas más jóvenes. ¿Otra de las nuestras que nos impresiona con lo bien que luce a su edad? Por supuesto que la querida Lili Estefan, quien después de que anunciara su divorcio el año pasado se ha dedicado a disfrutar la vida y a lucir más espectacular que nunca. La presentadora ya tiene 52 años y la verdad es que no parece de más de 40, sobretodo si nos enfocamos en su cuerpo, el que vimos en excelente condición en una foto que Estefan publicó en su cuenta de Instagram. Resulta todo el equipo de El gordo y la flaca se encuentra en la hermosa provincia de Samaná en República Dominicana, donde la flaca aprovechó para darse un chapuzón en la playa y de paso posar para una foto con un sexy traje de baño rojo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Esta imagen lo dice todo", escribió la presentadora en el pie de la foto dónde muestra su increíble figura y una enorme sonrisa. "Te amo República Dominicana". En la imagen se pueden apreciar las largas y tonificadas piernas de la presentadora cubanoamericana y la su esbelta figura. De hecho, nos parece que luce más delgada que nunca y con una cinturita de avispa. Lo cierto es que al parecer los días que ha pasado Estafan en la isla caribeña le han sentado de maravilla. La hemos visto bailando merengue, disfrutando de los hermosos atardeceres y portando coquetos vestidos veraniegos. ¡Nos encanta verte así tan feliz y fabulosa Lili! Advertisement

