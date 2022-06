El look del día - junio 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lili Estefan, look del dia Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Adria Arjona, Lili Estefan y Aracely Arámbula son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adria Arjona Adria Arjona, look del dia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Para asistir a la premier, en Miami, de su nueva película Father of the Bride, la hermosa actriz eligió este sencillo pero elegante vestido estampado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Isabela Merced Isabela Merced, look del dia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La actriz llegó a la misma premier, en Miami, y cautivó con este precioso traje verde strapless. 2 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan, look del dia La flaca arrancó miradas al pasar por la alfombra con este coqueto minivestido amarillo que la hacía lucir como adolescente. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Aracely Arámbula Aracely Arambula, look del dia La actriz mexicana llegó a la presentación de su nueva novela ataviada con este vestido maxi con estampado floral y cuello halter. 4 de 9 Ver Todo Gloria Estefan Gloria Estefan, look del dia La legendaria cantante llegó a la premier de la película Father of the Bride, en la interpreta uno de los personajes principales, con este conjunto estampado de pantalón y chaqueta. 5 de 9 Ver Todo Lele Pons Lele Pons, look del dia Este vestido maxi con estampado floral y escote profundo, hizo que la influencer luciera cómoda y fresca. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Macarena Achaga Macarena Achaga, look del dia La actriz mexicana llamó mucho la atención al llegar a la premier, en Miami, de la película Father of the Bride, con este sexy minivestido crema, que combinó con medias azules y sandalias rojas de plataforma. 7 de 9 Ver Todo Penélope Cruz Penelope cruz, look del dia Como de costumbre, la actriz española acaparó miradas con su elegante y fabuloso look. ¡Regia! 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2022 Dutch Press/The Grosby Group Su majestad lució clásica y elegante con este conjunto de falda y blusa de encaje. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

