La hija de Lili Estefan se estrena como modelo a solo 18 años Lina Luaces está lista para dominar el mundo de la moda. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia Estefan es reconocida en todo el mundo latino por su inmenso talento artístico, por eso no es de sorprenderse que ahora Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, siga los pasos de su madre como modelo. Hace solo meses, Luaces apareció en Red table talk en donde habló de su experiencia durante el divorcio de sus padres. Desde entonces, la vida de la joven ha cambiado drásticamente. La cubana-americana de 18 años ha sido reclutada por la reconocida agencia de modelaje mexicana Paragon Model Management. En un episodio reciente de El Gordo y la Flaca (Univisión), Estefan reveló la noticia sobre la menor de sus dos hijos con mucho orgullo. Estefan está tan segura que la carrera de su hija será exitosa, que le bromeó a Raúl De Molina diciéndole que el trabajo nuevo de Luaces la mantendrá a ella en el futuro. Por su parte, Lina compartió un set de fotos profesionales en su Instagram personal como forma de anunciar su alianza con Paragon. Con sus bellos ojos verdes y su mirada cautivadora, vimos el gran parecido con su mamá y sabemos que podrá imitar su ejemplo. Lili Estefan, hoy tan reconocida por su trabajo como presentadora, empezó con solo 19 años su carrera como modelo en Sábado Gigante. Por su parte, su hija empezó a caminar sobre las pasarelas con solo 15 años, y ahora que se ha graduado de la secundaria, está lista para todo lo que le espera en el mundo de la moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista reciente con ¡Hola! México, la sobrina de Gloria Estefan reveló que tiene deseos de trabajar como modelo para las marcas de alta costura y que algún día quiere ser diseñadora ella misma. Le deseamos todo lo mejor, y estamos listos para ver sus triunfos en el futuro.

