¡Lili Estefan deslumbra con su espectacular cambio de look en Nueva York! La conductora dejó a sus compañeros e invitados con la boca abierta con esta nueva imagen durante la presentación del nuevo contenido de Univision en la Gran Manzana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nueva York ha recibido al equipo de trabajadores de Univision para dar la bienvenida a su nueva programación con la que volver a impactar a su audiencia y ofrecerles el contenido que se merece. La presentación de los próximos shows, telenovelas y novedades de la cadena en la Gran Manzana ha traído también un montón de sorpresas en las alfombra rojas y diferentes eventos celebrados. Una que se ha convertido en el centro de todas las miradas y también receptora de un sinfín de piropos, es Lili Estefan. La conductora sorprendía para bien con su espectacular cambio de look que, según han opinado sus seguidores, la hace ver mucho más bella y jovial. ¿Qué paso ha dado Lili para acaparar toda la atención en positivo? Lili Estefan Lili Estefan deslumbra con su look | Credit: Mezcalent Por fin, la cubana se atrevía a dar un paso importante en cuanto a su imagen que supone un antes y un después en cuanto a su look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La co-presentadora de El gordo y la flaca decidió cortar por lo sano y dejarse la melena bien corta. Dijo adiós a las extensiones para lucir su cabellera al natural que le aportó jovialidad y frescura a su imagen. Lili Estefan Lili Estefan deslumbra en Nueva York | Credit: (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) Los halagos no se hicieron esperar tanto en las redes como entre sus compañeros. "Te ves hermosa con tu cabello corto", "Bella con el pelo corto y más joven", "Te queda espectacular", escribieron tan solo algunos. Definitivamente, ¡Lili deslumbró con esta transformación total!

