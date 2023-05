Así se transformó Lili Estefan en Cardi B imitando el look que lució en la gala del Met 2023 La conductora compartió el divertido proceso por el que se convirtió en la rapera dominicana y su fabuloso look para la gala del Met, acompañando a Raúl De Molina vestido como Bad Bunny. ¡Increíble! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Gala del Met es uno de los eventos más esperados del año por los amantes de la moda y una fuente sin fin en cuanto a tendencias se refiere tanto en moda y accesorios como en lo último en maquillaje, peinados o manicuras. Por su alfombra siempre desfilan grandes estrellas, en esta edición vimos a luminarias como Jennifer López, Rihanna, Salma Hayek o Penélope Cruz, quienes confían en los diseñadores del momento para colocarse entre las mejor vestidas con sus elaborados looks, a la vez que cumplen con el tema de la gala, que este año estaba dedicada a Karl Lagerfeld y su legado. Ademas del buen gusto de muchas de las famosas que vimos la noche del lunes en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York, no faltaron las apuestas por atuendos extravagantes, como Jared Leto o Doja Cat, que luego se ganan los memes y parodias en las redes sociales. Por ejemplo, la que realizó Raúl De Molina, conductor de El gordo y la flaca (Univisión), del look de Bad Bunny, en su show. Su compañera de aventuras profesionales, Lili Estefan, no se quedó atrás y se atrevió a replicar nada menos que el atuendo que lució Cardi B a su llegada al evento. Un vestido negro con cuerpo de terciopelo estilo corsé, blusa sin mangas y corbata, al más puro estilo Lagerfeld, y una voluminosa falda formada por grandes camelias acharoladas, la flor emblema de Chanel, sobre fondo acolchado. Un diseño de Chenpeng Studio inspirado en piezas clásicas de la Maison francesa. Lili Estefan transforma Cardi B gala Met 2023 Lili Estefan transforma Cardi B gala Met 2023 Left: Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Right: Credit: Instagram La artista de raíces dominincanas incluso lució una peluca en un tono platinado-gris, con una banda negra, que nos recordaba al cabello del fallecido diseñador alemán y grandes aretes de perlas. En la particular gala del Met recreada en el programa De Molina y Estefan, el equipo formado por la estilista Claudia Zuleta, el artista de belleza Franz Muñoz y la maquillista Bettina Barrett, se encargó de poner a punto a los presentadores. Para reproducir el look de la rapera, los especialistas se armaron con mucha imaginación, una peluca gris y muchas bolsas de basura, ¡y lograron un resultado sorprendente! Un proceso muy divertido que la conductora cubanoamericana compartió en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fueron muchos los artistas hispanos que pudimos ver en la famosa gala derrochando estilo y glamour, en especial Cardi B, quien usó diferentes y fabulosos trajes antes, durante y después de la alfombra, además del afterparty del evento. ¿Quién fue tu favorita?

