El look del día – junio 2, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lili Estefan, Chiquinquirá Delgado Credit: IG/Lili Estefan Livia Brito, Lili Estefan y Chiquinquirá Delgado son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza La exmiss Universo encendió las redes con este sensual traje de baño negro de escote atrevido. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Vimos a la presentadora mexicana vistiendo de terciopelo con este pantsuit verde acampanado. 2 de 8 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Optó por el fucsia con esta blusa llamativa y tacones a juego más un pantalón ancho en un tono gris. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lili Estefan y Chiquinquirá Delgado Lili Estefan, Chiquinquirá Delgado Credit: IG/Lili Estefan ¡Qué guapas! Las presentadoras dieron lección de estilo en El gordo y la flaca. Lili presumió piernas con un minivestido rosa y Chiquinquirá marcó su cinturita con una prenda negra de recortes sexys. 4 de 8 Ver Todo Livia Brito Livia Brito Credit: IG/Livia Brito Mostró su tonificado abdomen con un look atlético de crop top y pantalón ancho de Alo Yoga. 5 de 8 Ver Todo Marjorie De Sousa Marjorie De Sousa Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La venezolana marcó tendencia con este conjunto amarillo de tweed elegido con la ayuda del estilista Enrico Bompani. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jimena Gállego Jimena Gállego Credit: IG/Jimena Gállego Divina lució la presentadora de La casa de los famosos con esta propuesta al rojo vivo y sandalias plateadas. 7 de 8 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz en una noche en Los Angeles vistiendo una blusa de seda verde muy chic, pantalones negros y un saco a juego. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

