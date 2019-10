Lili Estefan y Adamari López: el estilo de las reinas de la televisión By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Entran cada día en nuestros hogares a través del televisor y no nos perdemos detalle de sus vidas en sus redes sociales. Lili Estefan y Adamari López son casi de la familia, las conocemos desde sus inicios en el mundo de la farándula y nos sentimos identificadas con ellas. El estilo de ambas es diferente e interpretan las tendencias de distintas maneras. Y tú, ¿eres más Lili o más Adamari? Empezar galería ROJO FABULOSO Image zoom Cassidy Sparrow/Getty Images La conductora cubanoamericana es toda una fashionista y le encanta seguir las tendencias. En esta ocasión, la vimos con un pantalón palazzo y una blusa con lazada durante un evento en Miami. Aunque lo que más envidiamo de su clóset es ¡su colección de carteras! Advertisement Advertisement ROJO FABULOSO Image zoom Mezcalent Muy favorecida con este color vimos a la presentadora puertorriqueña. López ha sabido adaptarse al paso del tiempo y a los cambios de su cuerpo, algo que puede ser complicado para los talentos que empiezan muy jóvenes en el mundo del espectáculo. Este vestido holgado combinado con aretes de flecos y sandalias de tacón resalta lo mejor de ella. ENTERIZO COQUETO Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images A la flaca más querida de la televisión no le da miedo probar cosas nuevas y apostar por colores vibrantes. Sin embargo, en este evento eligió un estilizado enterizo negro con una original abertura en el escote y joyas en tonos dorados. Advertisement ENTERIZO COQUETO Image zoom Instagram @pontebella La también actriz escogió este enterizo azul marino con volantes en el escote, hombros al descubierto y talle alto para asistir un evento . Lo combinó a la perfección con unos zapatos de tacón fucsias, que contrastaban con la sobriedad del marino. BRILLOS DE FIESTA Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Estefan es una mujer que sabe cuándo hay que sacar la artillería pesada. En las alfombras va siempre impecable y su look para edición 2019 de Premio Lo Nuestro ha sido uno de sus mejores hasta el momento. Un vestido largo de brillos en color rubí con escote asimétrico y gran lazada en el cuello fue el elegido para la ocasión. El cabello recogido y los aretes fueron todo un acierto. BRILLOS DE FIESTA Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for People en Espanol Con este vestido de líneas rectas en color champagne y apliques de pedrería en diferentes tonos metálicos, vimos a la presentadora brillar con luz propia. El cabello suelto le daba un toque juvenil y el maquillaje ahumado en los ojos resaltaba su mirada. Las sandalias sencillas fueron la guinda perfecta para este conjunto, que sino se vería recargado. Advertisement Advertisement Advertisement PRINT DESTACADO Image zoom Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS La exbailarina sabe sacar partido de sus mejores atributos, como son sus kilométricas piernas. Con esta falda de estampado escocés fueron las protagonistas de look, que completó con botas altas y un suéter del mismo color. PRINT DESTACADO Image zoom Matthew Eisman/Getty Images Este original conjunto de pantalón y blusa con estampado de cadenas fue el elegido por la puertorriqueña para asistir a un evento en 2016. Huyendo de la elección clásica de un vestido, su elección nos sorprendió para bien. La conductora cedió todo el protagonismo a la combinación completando el look con sandalias de tiras y joyas discretas. ESTAMPADO PROTAGONISTA Image zoom Manny Hernandez/Getty Images Si te vuelven locas las rayas, este vestido multicolor de la conductora te fascinará. Entallado pero no excesivamente pegado y con escote en V, sirve tanto para una ocasión formal como para un evento más casual dependiendo de los complementos. En esta ocasión, la flaca optó por cartera y sandalias de tacón en azul eléctrico y joyas doradas. Advertisement Advertisement Advertisement ESTAMPADO PROTAGONISTA Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images La mamá de Alaïa no suele utilizar estampados, sino que apuesta más por colores sólidos o detalles de pedrería. Así que este vestido de inspiración oriental con print tropical nos dejó con la boca abierta. Para completar el look, sandalias rojas con plataforma. TONOS PASTEL Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Con un estilo muy juvenil vimos a la conductora de El gordo y la flaca ataviada con este minivestido de una sola manga en color azul pastel con detalles en la cintura y en el hombro que resaltaba el tono bronceado de su piel. Con el cabello semirecogido y accesorios en color plata lució regia. TONOS PASTEL Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images A la conductora de Un nuevo día le encantan estos vestidos de estilo romántico, con sobrecapas y paneles de tul o encaje y en colores pastel. En esta ocasión, este traje rosa palo saca su lado más dulce. El maquillaje natural queda perfecto para coronar el look. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

