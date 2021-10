Conoce la modelo de raíces uruguayas que lleva su bomba de insulina sin complejos Con solo 19 años, esta chica con padres famosos ya está rompiendo barreras en la pasarela. ¿De quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre todas las celebridades y modelos que vimos en el desfile Fendace, la combinación de Fendi y Versace, una modelo está llamando mucho la atención al enfrentar las normas de belleza orgullosamente. ¿Quién es esta valiente chica? La modelo es Lila Moss, hija de la icónica modelo inglesa Kate Moss y Jefferson Hack, el director de Dazed Media nacido en Montevideo. Su atuendo para este desfile era un saco con detalles dorados sobre un body ceñido que mostraba sus piernas, incluyendo su muslo, donde la muchacha de 19 años usa una bomba de insulina. En lugar de cubrirla o tratar de esconderla, Lila dejó atrás cualquier estigma y orgullosamente desfiló con su bomba expuesta. Lila Moss, hija Kate Moss, Versace, Fendi Credit: Daniele Venturelli/Getty Images En su página de Instagram, miles de fans la han aplaudido por este gesto que ayudó a crear conciencia sobre la diabetes. "Gracias por lucir tu bomba de insulina con tanto orgullo", comentó una fan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Moss compartió su diagnóstico de diabetes tipo 1 por primera vez en agosto en la revista The Kit. "Muchas personas no saben que tengo diabetes. No es visible desde afuera, así que nadie sabe solo mirándome", reveló.

