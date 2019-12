Los mejores regalos para las chicas del signo libra By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Sabemos que encontrar el regalo perfecto para cada persona en tu lista no es una tarea fácil. Por eso si sabes cuál es el signo de cada uno de ellos, esto te puede hacer la vida mucho más fácil. Esta vez nos encargamos de buscar los regalos ideales para las chicas de libra. Elegimos los detalles teniendo en cuenta que son centradas, organizadas y amante de la belleza. Estamos seguras que cualquiera de estas opciones les va a fascinar. Échale un vistazo a nuestra selección y empieza a comprar. Empezar galería Dulce presente Image zoom Cortesía ¿A quién no le gustan los chocolates? A todas y mucho más a los de este signo, sobretodo si es una caja como esta. Assorted Chocolate Holiday Gift Box, 16 pc, de Godiva. $34.95. Godiva.com. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Melena perfecta Image zoom Cortesía Durante las fiestas las ondas sueltas y el pelo llamativo esta muy in. Sorpréndela con esta tenaza que le permitirá hacerse las ondas más fabulosas. Ceramic Rotating 1.25-Inch Curling Iron, de Beachweaver. $129.99. Bed Bath & Beyond. Bedbathandbeyond.com. 2 de 9 Applications Ver Todo Accesorio con estilo Image zoom Cortesía Este funda de celular es un regalo cool y divertido para cualquier librano en tu lista. Funda de celular Hikari Libra. $45. Casetify.com. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Viajera con estilo Image zoom Cortesía Este set de almohada y máscara para dormir es el regalo que toda viajera anhela. Pink Markle Travel Set, de Slip. $119. Slip.com. 4 de 9 Applications Ver Todo Aroma festivo Image zoom Cortesía Nada como una vela aromática como esta elaborada con pétalos de rosas y aceites essenciales. Vela Rose Water & Ivy, de Bath & Body Works. $12.95. Bathandbodyworks.com. 5 de 9 Applications Ver Todo ¡A brindar! Image zoom Cortesía Ellos aman la champaña, así que también amarán este set de copas. Tuscany Champagne Flutes 6 Piece Value Set, de Lenox. $39.99. Macys.com. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Fiesta de colores Image zoom Cortesía La paleta de sombras perfecta para brillar durante estas fiestas porque brillar es algo que le encanta a las chicas de libra. Holiday Pressed Powder Palette, de Kylie Cosmetics. $48. Kyliecosmetics.com. 7 de 9 Applications Ver Todo Organización con estilo Image zoom Cortesía Nada como tener una buena organización para libranos así es que este calendario tan sofisticado les encantará. Barbie Fashion Collection Mini Wall Calendar. $7.99. Calendars.com. 8 de 9 Applications Ver Todo Siesta glamourosa Image zoom Cortesía Las libranas aman las piezas femeninas, sobretodo si son para estar en cómodas en casa. Este set de pijamas rosadas es ideal para ellas. The Satin PJ Set, de Victoria's Secret. $69.50. Victoriassecret.com. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los mejores regalos para las chicas del signo libra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.