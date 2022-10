¿Sueñas un "trasero de diseño" con el levantamiento de glúteos brasilero? ¡No estás sola! Descubre los pormenores del procedimiento estético con mayor aumento de casos en los últimos 10 años para lograr la silueta soñada al estilo de JLo, las Kardashian y tantas divas del momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Ana María Rodríguez decidió hacerse un "levantamiento de glúteos" en 2020, la meta era achicar su cintura y hacer que sus caderas y glúteos se vieran más pronunciados. Ana, una latina de 24 años que ha preferido no revelarnos su verdadero nombre, ya lucía un cuerpo con curvas muy bonitas pero dice que sintió que un "retoque estético" le acentuaría más sus atributos naturales y haría que se vieran "más firmes". Por eso decidió ahorrar dinero y ponerse en manos de un profesional. Ana no está sola. Basta entrar a tantas historias de influencers (chicas y chicos) en Instagram o TikTok para darse cuenta que estamos ante un estándar de belleza física generalizado que es todo menos nuevo. Lo que siempre se ha conocido como "cuerpo de guitarra" o "cuerpo de ánfora" es un patrón que nunca ha dejado de estar "de moda". Marilyn Monroe, Tongolele o Celia Cruz son algunas de nuestras referencias más conocidas en la cultura popular. Jennifer Lopez attends the 25th Annual Critics' Choice Awards Credit: Taylor Hill/Getty Images Para las nuevas generaciones el paradigma son los cuerpos de Jennifer López, Kim Kardashian, Cardi B, Alexa Dellanos, Rosie Rivera, Chiquis García, Aylin Mujica o Megan Thee Stallion, por solo mencionar algunas. Aylín Mujica Papito Querido Play - Press Conference Credit: Medios y Media/Getty Images Cifras impactantes revelan que en 2021, se realizaron unos 61,387 aumentos de glúteos, que incluyen tanto implantes como injertos de grasa, según las estadísticas de la Aesthetic Society, una organización profesional de cirujanos plásticos certificados por la junta. "La tendencia en Estados Unidos sin duda comenzó en Miami, y luego se extendió a otras partes del país", dijo Michael Salzhauer, más conocido como Dr. Miami, al New York Times. "Creo que la razón es por la influencia de la cultura sudamericana. Se llama 'levantamiento de glúteos brasileño' (Brazilian Butt Lift, en inglés) no porque se haya inventado necesariamente en Brasil, pero sí como referencia a las curvas de las mujeres brasileñas". Según los profesionales, son principalmente las mujeres quienes han optado cada vez más por los procedimientos de aumento de glúteos en los últimos años. La cirugía ha crecido tan rápido como cualquier otra intervención cosmética en la memoria reciente. "Probablemente sea uno de los procedimientos con mayor aumento en los últimos 10 años, de verdad", nos explica Luis Jardón, propietario y fundador de Seduction Cosmetic, una clínica de cirugía estética en Miami que, entre otras cosas, se especializa en este procedimiento. Por eso acudimos a los expertos de este lugar para lograr mayor información al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afirma Jardón que para lograr un "trasero de diseño" de manera más o menos rápida y segura, se necesita la ayuda de un profesional pues se trata de una cirugía más bien compleja en la que se liposucciona la grasa del abdomen o la parte baja de la espalda u otras partes carnosas, y se usa para agrandar y "esculpir" los glúteos, al tiempo que se afina la cintura. Gretel Jardon Gretel Jardon | Credit: Cortesía de Seduction Cosmetic "El levantamiento de glúteos es un procedimiento quirúrgico que fue desarrollado para agregar volumen a los glúteos y al mismo tiempo darle una apariencia más firme y levantada", nos explica también Grettel Jardon, CEO de Seduction Cosmetic quien trabaja con su padre en las instalaciones de Miami. "Se utiliza la grasa del propio paciente con la idea de crear un físico mejor esculpido y proporcionado". Según la especialista de origen cubano, existen dos tipos de procedimientos para levantar los glúteos: uno hecho con implantes y otro con transferencia de grasa. "El más popular es la transferencia de grasa, es más seguro, utiliza la grasa del mismo paciente y es también más económico".Jardón dice que un procedimiento de esta naturaleza tarda entre una hora y media a 2 horas en ser realizado, y los especialistas de su centro utilizan una técnica en particular que ayuda a los cirujanos a lograr mucha más precisión en su trabajo. "El ultrasonido asistido es una tecnología de precisión que ayuda al cirujano a asegurarse que la grasa está siendo colocada en las áreas correctas". nalgas antes Credit: Cortesia Seduction Cosmetic Surgery IMAGENES DE ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO BBL (BRAZILIAN BUTT LIFT) nalgas despues Credit: Cortesia Seduction Cosmetic Surgery En Miami, el precio promedio del procedimiento oscila entre los $4,000 y los $8,000, y si se necesitan cuidados postoperatorios específicos la cuenta aumentará un tanto más pero es algo en lo que todos concuerdan es necesario invertir. "Después de cualquier procedimiento, los pacientes necesitan supervisión y ayuda los primeros días", asegura Jardón. "[Pero] una vez que te has lanzado a hacerte algo así, es importante que tengas un buen cuidado postoperatorio y en 15 días ya puedas regresar a tus actividades normales. Eso sí, ya para hacer ejercicios o levantar peso, el paciente debe seguir las instrucciones de su cirujano, y cada caso es diferente". Según la cubana una de las recomendaciones más importantes es llevar una nutrición apropiada y no perder la movilidad en lo posible. "Es importante que el paciente se levante y camine, necesitan ir a las consultas posoperatorias con alguien que les acompañe". Está claro que, en muchos sentidos, el cuerpo idealizado de las redes sociales, que antes se consideraba inalcanzable para cualquiera que no fuera una celebridad, ahora es técnicamente posible para cualquier mujer que lo desee. "Las redes sociales influyen en todos los temas de hoy día. Pero el ideal de belleza es individual en cada persona: lo importante es la seguridad y confianza que los pacientes alcanzan después de su procedimiento". Por eso reiteramos la importancia vital de acudir a un profesional certificado para este y cualquier tipo de tratamiento estético.

