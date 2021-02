Close

Este tratamiento te deja la piel más firme y juvenil sin necesidad de usar el bisturí El doctor Daniel Campos te dice todo lo que tienes que saber de este increíble y efectivo procedimiento. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tener una apariencia joven y una piel firme y saludable es el deseo de muchos de nosotros. Pero es innegable que al paso del tiempo nuestra piel comienza a tener signos de envejecimiento que hace que aparezcan arrugas y nuestro rostro no se vea tan juvenil. Aunque algunas personas optan por esperar hasta someterse a una cirugía, cada día son más los avances tecnológicos que nos permiten levantar nuestro rostro sin tener que acudir al bisturí. Uno de esos tratamientos es el levantamiento facial láser 4D, que promete dejarte más fresca y juvenil desde la primera sesión. Hablamos con el doctor Daniel Campos para que nos explicara con detalle de qué se trata este innovador y efectivo procedimiento. ¿De qué se trata el levantamiento facial láser 4D? Este levantamiento facial laser no quirúrgico se realiza usando las capacidades ampliadas de las longitudes de onda laser Nd: YAG y Er: YAG, lo cual nos permite tratar hasta cuatro dimensiones de la piel, de ahí su nombre 4D. Estas longitudes de onda sinérgicamente van en 4 modos diferentes. El primer paso es en modo SMOOTH® y se aplica dentro de la boca para contraer las fibras de colágeno en los niveles más profundos de la piel, de adentro hacia afuera. Los pasos dos y tres se realizan usando el láser en modos, FRAC3® y PIANO®, los cuales contraen las fibras de colágeno existentes en la piel. Además, estimulan la producción de nuevo colágeno, lo cual tensa y revitaliza la apariencia del rostro. El ultimo paso se realiza en modo Superficial. Con este se realiza un peeling superficial para dar a la piel un brillo y textura renovada. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Se recomiendan un promedio de 3 sesiones para ver resultados óptimos y cada sesión se realiza una vez al mes. ¿Es doloroso? No, este procedimiento se realiza con el uso de anestesia tópica lo cual hace que sea indoloro. Además, al poder controlar la temperatura en la piel del paciente podemos ir ajustando los parámetros para lograr el mayor confort posible. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? El efecto es permanente ya que el colágeno creado se queda en la piel permanentemente. Eso sí, hay que tener en cuenta que el proceso de envejecimiento de la piel va a continuar, así es que se recomienda una sesión de mantenimiento una o dos veces al año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es la diferencia entre este levantamiento láser y una cirugía? A diferencia es que la cirugía puede traer consigo complicaciones como infecciones, cicatrices y asimetría. El tratamiento levantamiento facial laser 4D no es invasivo y se puede realizar en todo tipo de pieles sin necesitar tiempo de recuperación. Así que ya saben si quieres mantener o recuperar la apariencia juvenil de tu rostro sin cirugía, el levantamiento facial laser 4D te ofrece una alternativa segura y efectiva.

