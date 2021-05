Levanta tu rostro sin cirugía con este tratamiento revolucionario El Dr. Campos nos explica cómo puedes transformar y rejuvenecer tu cara con los últimos procedimientos. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mantener una apariencia juvenil a través del tiempo es el deseo de muchas personas y con el avance de la ciencia, cada vez son más los que prefieren lograrlo de una manera mínimamente invasiva. Le pedimos al doctor Daniel Campos que nos contara sobre el tratamiento llamado lifting facial 360 no-quirúrgico, el cual ofrece los beneficios de un levante facial tradicional sin necesidad de recurrir al quirófano. ¿Qué es un lifting facial 360 no-quirúrgico? Este tratamiento revolucionario en el mundo de la medicina estética consiste en reunir la trilogía de rejuvenecimiento facial: levante, volumen y alisado. Contrario a la cirugía tradicional, este procedimiento es la combinación de tres diferentes modalidades no-quirúrgicas que logran un rejuvenecimiento de 360 grados para el rostro que comienza a ver signos de envejecimiento. Levante Este paso se logra con suturas absorbibles. Existen varios tipos de suturas en el mercado que varían en cuanto a material, mecanismo de levante y tiempo de duración. Esta versatilidad nos permite seleccionar la sutura adecuada para lograr el levante ideal para cada paciente. Volumen Se reestablece el volumen perdido en el rostro con el uso de rellenos dérmicos. Actualmente existen una amplia gama de rellenos que nos ayudan a lograr ese objetivo. En el caso del ácido hialurónico, se emplea para restablecer el volumen de los labios, disminuir la apariencia de ojeras y otras áreas superficiales. Pero también se usan rellenos más densos que se inyectan más profundos y que contienen microesferas que estimulan el colágeno. Alisado La toxina botulínica mejor conocida como botox es la encargada de alisar las arrugas y líneas de expresión. Este inyectable ha sido usado por décadas con excelente resultados y seguridad. En este caso se usa en la frente, entrecejos y patas de gallo. Así creamos un complemento al levante y volumen logrado por los hilos tensores y los rellenos dérmicos. ¿Qué esperar antes del tratamiento? Aplicamos un agente anestésico tópico y un anestésico local inyectado en el sitio del tratamiento. Una vez anestesiado el rostro se procede a desinfestar la piel y a realizar el tratamiento el cual solo toma de 30 minutos a una hora. ¿Qué esperar durante el tratamiento? Generalmente se comienza por insertar los hilos mediante agujas de punta sin filo llamadas cánulas. Una vez insertados, actúan como anclajes para sostener la piel levantada. Seguidamente se inyectan los rellenos dérmicos y por último la toxina botulínica. ¿Cuándo veré los resultados? El estiramiento de la piel y algunos de los efectos de contorno con relleno son visibles inmediatamente después del tratamiento. El alisado con botox se comienza a apreciar de una a dos semanas. Los resultados finales se verán dentro de uno o dos meses de su tratamiento. El tiempo que le lleve depende en gran medida de su edad, uno de los factores principales en la rapidez con la que su cuerpo produce colágeno nuevo y saludable. ¿Duran los resultados? La duración depende de varios factores, incluido el tipo de material usado y la tasa de metabolismo de tu cuerpo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes mantienen resultados pasado el año y medio. Incluso, algunos beneficios como el colágeno creado por este tratamiento se ven reflejado en la calidad de la piel por mucho tiempo después. ¿Cuánto cuesta? Los precios oscilan entre $2,800 a $3,500 dólares dependiendo de la cantidad de material usado para lograr el efecto lifting, el profesional que realiza el tratamiento y la región del país. Una última recomendación… El lifting facial 360 no-quirúrgico es un método excelente para rejuvenecer el rostro, pero como todo tratamiento médico puede presentar complicaciones. Antes de realizar el procedimiento, habla con un profesional sobre los posibles riesgos. Y como siempre les aconsejo, deben de acudir a un profesional certificado y con experiencia en el uso de esta técnica.

