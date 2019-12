Letizia y su estilizado look "eco" en la Cumbre del Clima en Madrid Con ocasión de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Madrid, los reyes de España ofrecieron una recepción en palacio. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana se celebra en Madrid la Cumbre del Clima, un encuentro sobre el cambio climático en el que infinidad de líderes mundiales conversarán acerca de las graves consecuencias que acarrea este terrible problema en el planeta. Image zoom En este acontecimiento histórico, en el que se espera hasta a la mismísima Greta Thunberg, la conciencia ecológica y la sostenibilidad serán los temas claves a debatir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Para recibir a los asistentes, los reyes de España ofrecieron una recepción en palacio a los líderes asistentes. Algunos miembros de la realeza como el gran duque de Luxemburgo también estuvieron presentes en el encuentro. Image zoom Getty Images Muy efusivo con la reina Letizia se mostró Alberto de Mónaco, quien está muy involucrado con la defensa de los océanos. Image zoom Getty Images La elegante Letizia dio una vez más en el clavo con su fabuloso estilismo. Además de verse muy estilizada con un look muy favorecedor, el detalle lo tuvo al ponerse una falda de la línea ecológica de H&M Conscious. Image zoom Getty Images Negra y de cintura alta, está hecha de materiales procedentes de prendas y productos reciclados, cien por ciento sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. La reina Letizia completó el atuendo con un top blanco sin mangas, zapatos de piel de serpiente de Manolo Blahnik y cartera de Magrit. Los aretes de oro blanco y diamantes son de Gold & Roses. ¿Y en su mano? El famoso anillo, regalo de sus hijas, de Karen Hallam que no se quita ni a sol ni a sombra. Image zoom Getty Images "No queda tiempo para vacilar. Aunque hay esperanza, hay mucho trabajo por delante", afirmó el rey durante su discurso en pro de la conciencia ecológica tan necesaria en estos momentos por el bien de nuestro planeta. Advertisement

