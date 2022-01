La reina Letizia rinde homenaje una vez más a su suegra, la reina Sofía, a través de la moda Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Getty Images En un acto oficial reciente, la reina Letizia portó un traje que su suegra, la reina emérita Sofía, estrenó ¡hace 45 años! Pero no es la primera vez que la actual regente rescata trajes del estiloso clóset de su predecesora. Empezar galería Romántico atemporal Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Juan Carlos Hidalgo - Pool/Getty Images En un acto oficial reciente en el Palacio Real, Madrid, vimos a la reina Letizia -quien en 2020 ocupaba la décima posición entre las reinas europeas que más gastan en ropa- con un precioso conjunto de Valentino Alta Costura compuesto por una falda satinada voluminosa en verde hierba y un cuerpo de gasa en rosa empolvado con flores bordadas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Hace 45 años Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Hulton Archive Este conjunto lo estrenó la reina Sofía, madre del rey Felipe, en una visita a Alemania en 1977. Valentino es uno de los diseñadores favoritos de la emérita. 2 de 10 Ver Todo Aire juvenil Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Carlos Alvarez/ Getty Images Durante la visita del presidente de Chile a España, la reina acaparó todas las miradas con este vestido en blanco roto de cuello redondo con flores de pedrería en el top y falda estampada que lució con cinturón plateado y tacones beige. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Pequeña diferencia Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Gianni Ferrari La reina Sofía lo llevó en una visita a Roma en 1981, es decir, ¡hace 4 décadas! Cuando se lo vimos a ella, la pedrería de las flores del top era de color morado y Letizia las ha modificado - quizá por deterioro de la prenda- y las luce en tonos plateados. 4 de 10 Ver Todo Encuentro familiar Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Atlas/ Casa de S.M. el Rey No solo en actos oficiales busca Letizia en el guardarropa de su suegra. Para el 80 cumpleaños del rey emérito en 2018, posó con este vestido gris de lazada al cuello con rayas verdes y rojas que Sofía vistió en 1984 durante la visita a un hospital. Sabemos que a Letizia no le molesta repetir vestido sea cual sea la ocasión. 5 de 10 Ver Todo Mujer de rojo Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: NurPhoto Así de moderna vimos a la reina en la entrega de los Premios de la moda de 2018. Manga abullonada, cuello alto y falda plisada con elástico en la cintura, podría ser de las más recientes colecciones de moda. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Accesorios vintage Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Gianni Ferrari/ Getty Images Pero este traje rojo pasión es otro préstamo de la reina Sofía quien en 1980 lo estrenó en una visita a Dinamarca combinado con un bonete con velo corto y collares de perlas. 7 de 10 Ver Todo Escote arriesgado Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: NurPhoto También en 2018, en un concierto por el 40 aniversario de la Constitución, Letizia fue el foco de los flashes con este sensual diseño de escote trampantojo que combina encaje sobre tul transparente en la silueta en V de la parte superior del vestido azul marino. Semanas más tarde, la reina confirmó que pertenece a su suegra, aunque no hay fotos de la madre de Felipe VI llevándolo. 8 de 10 Ver Todo Joyas de pasar Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Borja Benito - Pool/Getty Images Además de los trajes que pertenecieron a Sofía, la reina recurre al joyero real en las grandes ocasiones. Las joyas de pasar son un conjunto de alhajas que pasan de reina a reina. Un ejemplo es la espectacular tiara de diamantes Flor de Lis que la monarca presume en solemnes actos y visitas oficiales. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Joya solemne Reina letizia homenaje Sofia moda Credit: Abraham Carralero/Pool/Getty Images La reina Sofía lució esta tiara por primera vez en 1979 durante su visita oficial a Suecia. Hasta 2017 no pasó a manos de Letizia, después de que la reina emérita la portase en el acto de despedida del rey Juan Carlos. Se trata de una pieza espectacular con unos 450 diamantes y 10 perlas, que data de 1906. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

