La reina Letizia se salta sus propias normas de estilo en Japón ¡y acierta! La reina de España parece salida de un cuento con este increíble vestido rosa y corona de diamantes. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No damos a basto con los looks de la reina Letizia en su gira asiática. Si ayer la reina de España nos dejaba con la boca abierta con su espectacular vestido rosa de Carolina Herrera hecho a medida que eligió para la entronización de Naruhito de Japón que tuvo lugar en el palacio imperial de Tokio, hoy ha sorprendido aún más si cabe con el vestido que ha lucido en su siguiente parada en esta visita oficial, Corea del sur. La reina y el rey Felipe VI han asistido a una cena oficial con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y la Primera, Dama Kim Jung-Sook, en la que su look ha sido toda una sorpresa y no solo por lo original del vestido. Para empezar, no se trata de una marca española que es a lo que nos tiene acostumbrados, o de sus firmas de cabecera cuando se salta la regla de apostar por un español, cuando siempre confía en Carolina Herrera y Hugo Boss. Esta vez decidió cambiar las normas y apostar por Temperley London, una marca británica que está entre las favoritas, si no la favorita de Kate Middleton. Esta es la primera vez que la reina apuesta por esta marca de la que también son fans celebrities como Michelle Obama, Penélope Cruz y hasta Madonna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina ha completado el look con zapatos de Manolo Blahnik en negro y con partes de plástico transparente, una tendencia que suele lucir a menudo y, a diferencia de las Kardashian que nos tienen más que acostumbradas a verles los dedos de los pies a través de sus zapatos y sandalias de PVC, es sorprendente cuando se trata de un miembro de la realeza, que suelen optar por accesorios menos arriesgados.

