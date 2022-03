Influencer española causa impacto con su rostro deformado tras un "retoque" de $16,000 Leticia Sabater asegura sentirse complacida con su nuevo rostro, aunque muchos se han quedado impactados por cómo quedó luego de ocho horas en el quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Sabater Credit: LFG/Lagencia Grosby/The Grosby Group Si bien la influencer española Leticia Sabater asegura sentirse complacida con su nuevo rostro, la imagen de cómo le quedó la cara luego de ocho horas en el quirófano ha causado impacto. Sabater, que se sometió a cirugías en varias partes de su cuerpo, mostró las imágenes durante su aparición en el programa de televisión español Viernes Deluxe, en las que se ve completamente deformada. Leticia Sabater Credit: Video/Mediaset Según explicó, hace solo tres semanas se operó los pómulos, los ojos, los pechos, los glúteos y la nariz en una operación que duró de ocho horas. "La más larga de mi vida", aseguró en el show de televisión. También dijo la suma que había invertido en estos retoques. "En esta me he gastado 15.000 euros ($16,400), porque eran muchas cosas", confesó. Aunque está menos hinchada, Sabater dice que aún no se ha recuperado del todo. "Me he operado hace tres semanas y es una recuperación de tres meses". Ahora, satisfecha por el resultado, la cantante dice que muchos en la calle la halagan por su apariencia. "No tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy", sostuvo. "Nunca en tu vida me has visto los ojos tan rectos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera cirugía estética a la que se somete Sabater. En octubre de 2021 pagó $27.000 por un lifting de cuello y barbilla, y se retocó los pómulos y el pecho, según la prensa española. No obstante, la influencer asegura que no es adicta a estas operaciones. "No tengo adicción a las operaciones... La única que me he hecho por capricho son los abdominales, el resto las necesitaba", aclaró.

