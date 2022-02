Leticia Calderón exhibe sus nalgas en sexy tanguita rojo: "¡Cuerpo de infarto!" A ritmo de reguetón y con un bikinazo que corta la respiración, la actriz mexicana dejó a sus seguidores impactados con su impresionante figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es la primera ni será la última vez que Leticia Calderón dejará enmudecidos a sus fans en las redes sociales con su sexy figura en traje de baño. Pero lo de esta vez ha sido especialmente sensual y atrevido, como sus salvajes personajes con los que ha cautivado a su público por tantos años. A su puesta en escena en con este impresionante bikinazo le añadió un ingrediente más picante que hicieron del momento uno de los más aplaudidos. En plena efusión de alegría, la protagonista de Esmeralda se lanzó a bailar reguetón en su jardín dejando al descubierto parte de sus nalguitas y sus espectaculares movimientos. Los encargados de captar este momentazo no fueron otros que sus hijos, quienes ejercieron de paparazzi al ver a mami tan contenta y desatada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Mis hijos me paparazzearon! Bueno, así estoy de loca, felizmente loca", escribió divertida. Las reacciones por parte de sus seguidores fueron inmediatas, no solo para piropear su cuerpazo sino también para sumarse a esa bendita locura. "Jajajaja. Ya veo que existimos muchas locas. ¡Qué felicidad! Y aunque esto fue hace casi un año sigo bailando y seguiré", escribió la actriz de 53 años. Aunque el video pertenece al año pasado, igual es un regalo para sus seguidores quienes le dedicaron un sinfín de piropos y halagos. Leticia Calderón Leticia Calderón | Credit: Mezcalent "Eres una diosa", "¡el cuerpo que te mandas chula!", "Qué guapísima estás", "Cuerpo de infarto", "¡Qué cuerpazo te cargas!", "Imponente belleza, colosalmente hermosa", le expresaron tan solo algunos. Unas imágenes que alegran la vida y animan a ejercer esa locura sana.

