Leticia Calderón comparte su espectacular transformación física con sus seguidores. ¡Parece otra! La actriz ha compartido con sus seguidores una imagen que demuestra el cambio brutal que ha experimentado y que le ha quitado varios años de encima. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las actrices más queridas de México. Nos enamoró, entre otros papeles, con el de la bella Esmeralda en la telenovela bajo este nombre. Sus ojazos claros traspasaron la pantalla y nos cautivaron para siempre. A sus 51 años ha vuelto a dejarnos impactados con un nuevo cambio de imagen que ha compartido generosa con sus seguidores. La actriz se ha cortado la melena, se ha atrevido con un nuevo estilo más juvenil y un tono de rubio menos platino que le sienta a las mil maravillas. No lo decimos solo nosotros, sus seguidores le han escrito un buen manojo de piropos que ha recibido encantada de la vida y con gran agradecimiento. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estilo bob que presume ya hay quien lo compara con el de la mismísima Jennifer López. Dos mujeres de armas tomar que han demostrado que los 50 pueden llegar a ser los nuevos 30. “Hermosa, con clase”, “Eternamente bella”, “Belleza total”, “Hermosa al natural, sin arreglos ni nada”, “Qué bonita te ves”, dicen tan solo algunos de los comentarios de sus fans. Unos mensajes llenos de admiración y amor a los que nos unimos. ¡Estás preciosa Leticia! Advertisement

