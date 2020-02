El 2020 es un año importante en la carrera de la cantante dominicana Leslie Grace. No solo porque su carrera musical va en ascenso con varios proyectos para lanzar música en inglés, sino que este verano debutará como actriz en la película In The Heights, inspirada en el musical de Lin Manuel Miranda. Para celebrar este momento en su carrera, invitamos a la conocida bachatera a ser la musa de nuestra edición de belleza de marzo. Nos trasladamos hasta la Republic Dominicana, país de playas paradisíacas y encantadora arquitectura colonial, para mostrarles en el rostro de esta bella dominicana las tendencias de maquillaje más sexy de la temporada. Esto fue lo que nos contó.

En unos meses debutarás como actriz en In the Heights, película inspirada en el musical del mismo nombre de Lin-Manuel Miranda. Cuéntanos de esa experiencia.

Fue la experiencia más bella de mi vida. Aprendí demasiado. Fue un reto para mí porque ha sido mi primer proyecto como actriz y, encima, con personas que lo han hecho por tanto tiempo como Jimmy Smits y Daphne Rubin-Vega, y otros talentos jóvenes como Anthony Ramos y Melissa Barrera. Me dieron esa motivación para dar lo mejor de mí y a la vez me abrieron la puerta para enseñarme todo lo que ellos saben.

¿Cómo se conecta este proyecto con la manera en la que estás llevando tu carrera?

In the Heights no pudo haber venido en un momento más perfecto en mi carrera y en mi vida. Aparte de ser un proyecto increíble, todos sentimos la responsabilidad de contar la historia de los que viven entre esos dos mundos: el ser latino y haber nacido o sido criado en los Estados Unidos, y lo que es el sueño americano. In the Heights de alguna manera refleja lo que yo he vivido. Yo creo que en mi carrera he demostrado las diferentes facetas de quien soy como artista y como persona. La actuación y mi música en inglés siempre han sido parte de mis planes. Yo creo que ha llegado el momento de que la gente conozca ese lado mío y me he preparado bastante y sacrificado mucho.

¿Cómo crees que ha evolucionado tu estilo a través de los años?

Para bien, ¡gracias a Dios! A mí me encanta colaborar con personas que traen algo nuevo a mi forma de pensar sobre la moda. La moda para mí es algo divertido y otra forma de expresarse. Lo que estoy viviendo en un momento siempre va a reflejar lo que tengo puesto.

¿Cuál es tu filosofía en cuanto al vestir?

Hay una cita de Coco Chanel que dice: ‘La sencillez es la clave de la elegancia’. Durante mi carrera he aprendido que muchas veces menos es más. Me gusta llevar piezas que seanstatements en lugar de ponerme de todo encima. Me gusta probar algo que me impulse a salir de mi zona de confort.

En tu día a día, ¿cómo es tu rutina?

En mi día a día yo soy más sencilla. Trato de no ponerme mucho maquillaje, me cuido la piel. Eres lo que comes, así que trato de comer todo lo que tenga antioxidantes. ¡Las siestas son mi vida! Si uno no se cuida, eso se refleja aunque uno se ponga lo más caro para la piel o se vaya a tal lugar para que le arreglen la vida en un día. Yo trato de ser buena conmigo misma porque la vida de un artista es [exigente].

Tú creciste en un salón, ¿cómo te cuidas el cabello?

Para [mi familia] es superimportante tener el pelo cuidado. Estoy en un momento en el que quiero usar mi pelo como un accesorio para expresarme, como lo hago con mi ropa o mis canciones. Quiero liberarme de la presión de mantener mi pelo de una cierta forma.

¿Cómo logras mantenerte centrada en el mundo del espectáculo?

Teniendo [cerca] a la gente que me conoce. Pasando tiempo a solas conmigo misma y hablando con Dios, definiendo qué quiero y cuál es mi propósito. Lo que más me dolería sería llegar al final y sentir que no aproveché los recursos que me dio la vida y [no haber dado] lo mejor de mí. Así que vivo con esa responsabilidad y el propósito de ser mejor cada día.

