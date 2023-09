Exclusiva: Leonardo Cordero y su hija Ana Sofía presentan su colección 'Unfiltered' en New York Fashion Week Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Leonardo Fifth Avenue Credit: Arturo Holmes/Getty Images for NYFW: The Shows Los diseñadores puertorriqueños de la marca Leonardo 5th Avenue —que han usado famosos como Bad Bunny y Daddy Yankee— hablan en exclusiva con People en Español sobre su nueva colección Unfiltered, que presentaron en New York Fashion Week. Leonardo Cordero Suria y su hija Ana Sofía Cordero hablan de su inspiración y legado. Empezar galería Dúo dinámico Leonardo y Ana Sofía Cordero Credit: Cortesía "A veces como somos familia las emociones son un poquito altas, no es una relación normal de colegas", confiesa Ana Sofía Cordero sobre trabajar con su padre, Leonardo Cordero Suria. "Los dos somos apasionados, pero al final siempre hemos triunfado y la meta siempre es la misma". 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Brillando Leonardo y Ana Sofía Cordero Credit: Arturo Holmes/Getty Images for NYFW: The Shows Su nueva colección 'Unfiltered' incluye 33 piezas y "fue inspirada en la naturaleza, en su estado puro, natural", dice Ana Sofía. 2 de 11 Ver Todo Innovadores Leonardo Fifth Avenue Credit: Arturo Holmes/Getty Images for NYFW: The Shows La colección incluye piezas en colores tierra, crema, rojos, marrones y negro. "En la pasarela van a ver muchas siluetas nuevas", dice Leonardo Cordero Suria. "Nos gusta innovar". 3 de 11 Ver Todo Anuncio Factor Wow Leonardo Fifth Avenue Credit: Arturo Holmes/Getty Images for NYFW: The Shows Los diseñadores juegan con la asimetría en esta colección y materiales como lana y cuero. 4 de 11 Ver Todo Un sueño compartido Leonardo y Ana Sofia Cordero Credit: Cortesía "Estamos orgullosos de quienes somos y de dónde venimos", dice Leonardo Cordero Suria, aquí junto a su padre Leonardo Cordero y su hija Ana Sofía Cordero, sobre la marca Leonardo 5th Avenue, que abarca varias generaciones y tiene tiendas en Puerto Rico, República Dominicana y Florida. Todo comenzó con el sueño de Ernesto Cordero, el bisabuelo de Ana Sofía, quien abrió el primer Fifth Avenue Art Studio en Nueva York en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. "Él fue fotógrafo en las fuerzas navales de Estados Unidos", recuerda Leonardo Cordero Suria sobre su abuelo, cuyas pasiones eran la fotografía y la moda. "Era un hombre espectacularmente vestido, perfecto", añade sobre el fundador de la marca. 5 de 11 Ver Todo Nueva visión Ana Sofía Cordero Credit: Cortesía "Estudié diseño de moda para mujer. Quería traer ese concepto a la marca porque vimos una necesidad bien grande para la mujer de querer vestirse de alta costura y de sastrería y sentirse empoderada", dice Ana Sofía Cordero, quien se unió a la marca familiar hace dos años y medio. "Yo tengo una perspectiva más juvenil, más inspirada en el street wear, esa es mi generación.", añade. "Estudié diseño de moda en Milán y tengo esa experiencia europea". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toque urbano Ana Sofía Cordero Credit: Jason Mendez/Getty Images for Leonardo Fifth Avenue "Antes vestíamos a celebridades para sus bodas pero ahora estamos más edgy, más modernos y nos piden ropa para alfombras rojas, que es algo bien divertido", relata Ana Sofía. "Al ser una marca puertorriqueña, nos inspiramos en nuestro país, nuestra cultura, y una gran parte es la música urbana. Nos inspiramos en el street art, nuevas expresiones del arte". 7 de 11 Ver Todo Llegando lejos Leonardo Fifth Avenue Credit: Arturo Holmes/Getty Images for NYFW: The Shows "Trabajar con influencers y celebridades ha sido un logro", reconoce Ana Sofía de su clientela, que incluye a Bad Bunny, Farruko, Marc Anthony, Luis Fonsi, Don Omar, Roselyn Sanchez, Madison Anderson y Daddy Yankee, entre otros. "Está llegando el mensaje que queremos trasmitir". 8 de 11 Ver Todo Legado de excelencia Leonardo Cordero Credit: Cortesía "El vestuario formal siempre ha sido mi inspiración", dice el diseñador Leonardo Cordero Suria, experto en sastrería. "De repente llega Ana Sofia con este concepto nuevo, más urbano, más relajado. Juntos hemos logrado un estilo único y distinto". 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Impactante Leonardo Fifth Avenue Credit: Arturo Holmes/Getty Images for NYFW: The Shows "La paleta de colores viene desde el color más neutral hasta lo más oscuro, enseñando esa parte más gótica", añade Ana Sofía. 10 de 11 Ver Todo El cielo es el límite Leonardo Fifth Avenue Credit: : A model walks the runway at the Leonardo Arturo Holmes/Getty Images for NYFW: The Shows "Estamos súper contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo", confiesa Leonardo Cordero Suria. "Queremos elevar la expectativa de nuestros clientes y poder ofrecerles piezas únicas para momentos importantes". 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Leonardo Cordero y su hija Ana Sofía presentan su colección 'Unfiltered' en New York Fashion Week

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.