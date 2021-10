Una modelo negra denuncia los problemas que enfrenta en los desfiles: "tuve que rehacerme el maquillaje" La modelo Leomie Andeson ha recurrido a TikTok para exigir que se contrate a más maquillistas y estilistas negros que sepan trabajar con pieles oscuras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leomie Anderson denuncia Tiktok modelo negra Credit: Neil Mockford/Getty Images La modelo Leomie Anderson, británica de padres jamaicanos, se ha vuelto viral en la plataforma TikTok por denunciar algunos de los problemas con el cabello y el maquillaje que experimentan las maniquíes de piel oscura en los desfiles. Con su video, Anderson nos lleva tras bambalinas del desfile de Christian Cowan en la Semana de la Moda de Nueva York el pasado septiembre. Un show para el que ella misma tuvo que rehacerse el maquillaje tras pasar por la silla del maquillista. En el post, bajo el que escribió "Por eso llevo un kit completo de maquillaje allá donde voy a trabajar", narra la realidad de ser una modelo negra en la Semana de la moda, que comienza así: "Pregunté quién podía hacer maquillaje para piel negra. ¿Por qué parece que trabajo en la mina? Wow, estoy horrible. Le he dicho que no era mi color, es basura", comparte la modelo mostrando el resultado en un espejo de la sala de maquillaje. Después pasa por la estación de peluquería, donde una estilista le cepilla con un peine. "Ouch, me haces daño. Me pidieron que me lavara el pelo y nadie lo ha secado hasta el último minuto", comenta mientras tres estilistas le peinan. "El líder blanco ha intentado arreglar el maquillaje. Buen intento pero me siento feísima. Me he rehecho la cara en 10 minutos, no puedo salir triste. Para mí es el contorno", va añadiendo la modelo sobre diferentes imágenes de ella aplicándose maquillaje con una brocha y saliendo a desfilar. @@leomieanderson "Sí, me lo he tragado todo como siempre hago. Pero cuando terminé de caminar la pasarela me quería ir a casa. Por favor, contraten a más maquillistas y estilistas negros para no tener que pasar por esto", escribe al final del video. Un mensaje dirigido a los diseñadores y encargados de seleccionar a los artistas del cabello y el maquillaje que asisten a los desfiles de moda. Anderson ha combinado su trabajo como modelo con la labor de activista, reivindicando diferentes causas en la lucha por el empoderamiento de la mujer. La joven lanzó la plataforma de blogs LAPP (Leomie Anderson and the Project Purpose) para conectar a mujeres de todo el mundo compartiendo experiencias y consejos en una red de ayuda mutua global. Leomie Anderson denuncia Tiktok modelo negra Leomie Anderson tras ser maquillada y en el desfile. | Credit: TikTok/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La británica, quien fue descubierta en su camino a casa de vuelta del colegio cuando tenía 14 años, participó en el reality show inglés The Model Agency, pero se hizo mundialmente famosa al fichar como ángel de Victoria's Secret. Además ha desfilado para marcas como Moschino, Tommy Hilfiger, Oscar de la Renta o Ralph Lauren, así como Fenty Beauty en el mundo de la belleza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una modelo negra denuncia los problemas que enfrenta en los desfiles: "tuve que rehacerme el maquillaje"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.