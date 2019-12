Encuentra el regalo perfecto para los Leo de la casa By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next People en Español Feroces, seductores y exquisitos, aquí vas a encontrar una selección con las mejores ideas para regalar a las y los reyes del zodiaco. ¡No te lo pierdas! Empezar galería La reina del zodiaco Image zoom Cortesía Cojín con ilustración del león que simboliza este signo del zodiaco. Throw Pillow, de Holli Zollinger For Deny Zodiac. $39. urbanoutfitters.com 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La lista definitiva Image zoom Según contaba nuestro experto en signos Walter Mercado, "A los Leo les agrada la compañía de seres optimistas, inteligentes y con buen sentido del humor". Cuaderno para compilar listas que te ayudarán a ser más feliz. 52 Lists for Happiness Journal, de Papersource. $16,95. papersource.com 2 de 10 Applications Ver Todo Image zoom Set de 5 velas con perfumes con la rosa como protagonista: Rose Petal Ice Cream, Rose Otto, Rose Colored Glasses, Bergamot Rose, Milk Rose. Voluspa Macaron 5 Roses Candle Gift Set, de Mulberry and Grand. $75. mulberry-grand.com 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Díselo con una galleta Image zoom Cortesía Como decía Mercado, "cuando inicias una relación con Leo el reto no es que se fije en ti, sino retener su atención". Nada como los pequeños detalles para mantener viva la relación. Cajita con forma de galleta de la fortuna y los mensajitos más dulces para sorprender a tu pareja cada día, The Love Fortune Cookie. $4,49. target.com 4 de 10 Applications Ver Todo Un toque de color Image zoom Cortesía de la marca Acapara miradas con un par de pendientes super originales como estos que levantan cualquier look. Hip-Hop But Not Baby gold-tone and Swarovski crystal earrings, de Roxanne Assoulin. $75. netaporter.com 5 de 10 Applications Ver Todo Solo para adultos Image zoom Cortesía de la marca Románticos y muy apasionados, los y las Leo necesitan un perfume único, sexy y picante, como este con notas de leche de higo, madera de cedro y vainilla. Adults Eau de Parfum, de Kilian. $75. sephora.com 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Pa-ta-ta! Image zoom Cortesía de la marca La herramienta definitiva para salir super favorecida en los selfies. Luz circular 7 de 10 Applications Ver Todo Bling bling Image zoom Imposible pasar desapercibida con este charm en oro rosado y silueta de león. Rose Gold-Tone Sterling Silver Pavé Zodiac Charm, de Michael Kors. $63,75. macys.com 8 de 10 Applications Ver Todo Minutos de relax Image zoom Cortesía de la marca Regálale unas sales de baño como estas formuladas con aceite de CBD para darle un toque aún más relajante al baño. High CBD Formula Bath Salts, de Lord Jones. $65. sephora.com 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Enciende la mecha Image zoom Cortesía de la marca Como buen signo de fuego, no puede faltar una vela en casa de los leo. House of Intuition Zodiac Candle. $18. houseofintuitionla.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

