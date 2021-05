La piloto colombiana Tatiana Calderón inspira el diseño de unos lentes de sol con fines benéficos Los colores del casco de la piloto automovilística Tatiana Calderón han inspirado el diseño de Fearless, unos lentes de sol que colaboran con proyectos de educación en su Colombia natal. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lentes sol solidarias Tatiana Calderon Colombia Credit: Cortesía Las gafas de sol son uno de los complementos estrella del verano. Si además de seguir las tendencias son cómodas y contribuyen a una buena causa, tienen todos los ingredientes necesarios para convertirse en nuestro aliado inseparable de la temporada. Es el caso de Fearless, los lentes inspirados por la piloto automovilística colombiana Tatiana Calderón, quien junto a la firma Sajú, también colombiana, han creado el diseño que no querrás quitarte en los próximos meses. El modelo, fabricado en Colombia, cuenta con muchas virtudes. El marco es muy ligero, apenas 20 gramos, con patillas flexibles que aseguran que encajan en todos los rostros y hechas con polipropileno reciclado de tapas de botella. La montura de las gafas, de color claro y diseño deportivo, cuenta con vetas de veraniegos tonos como el naranja o el azul, que combinan a la perfección con sus lentes de espejo azules creados para proteger tus ojos de los rayos UV, UVA y UVB. Lentes sol solidarias Tatiana Calderon Colombia Credit: Cortesía Inspiradas en el casco que utiliza Calderón en las competiciones, las gafas, de las que solo se han fabricado 150 unidades, se presentan en un estuche de cartón sostenible pensado para ser reutilizado. ¿Lo mejor de todo? El 10 por ciento de los beneficios se destina a la Fundación Suizo Colombiana, en concreto a su proyecto Educación virtual, para que más niños y niñas en Colombia puedan acceder a la educación. La Fundación nació hace setenta años con las mujeres suizas que llegaron a Colombia para atender a las víctimas suizas de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a desarrollar proyectos enfocados en la atención a los niños. Hoy en día estos programas trabajan en varios frentes, como apoyar programas de educación entre la población más vulnerable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven piloto, quien asistió a uno de los colegios de la Fundación, trabajó con varios niños de la zona de Tibabuyes y ha buscado la oportunidad de retomar y apoyar esa labor de ayuda a los más desfavorecidos con un producto hecho en su país natal. Y es que utilizar la fama y la moda para contribuir a proyectos solidarios en sus países de origen es un bonito gesto que muchas celebridades llevan a cabo. Los lentes Fearless by Tatiana Calderón están disponibles en la página web de Sajú por $55. ¡Recuerda que es una edición limitada!

