¡Míralos! Estos son los lentes de sol que no puedes dejar de tener este verano Inspirados en la legendaria Audrey Hepburn y su papel como Holly Golightly en “Desayuno en Tiffany’s” son una opción divina… y además ¡cuestan menos de $100! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de ver esta nueva colección lanzada ayer por LensDirect, que además ya se está vendiendo ya como croissants calientes, no solo te vas a antojar a comprar unos simples lentes de sol, vas a lucir un glamoroso legado. Ninguna montura es más memorable que las gafas extragrandes con forma de ojo de gato de Holly Golightly en "Desayuno en Tiffany's". Estas representan una época, un lugar, una era de moda y una historia con final feliz con el que todas soñamos. Fue la icónica Audrey Hepburn quien encarnó en 1960 a Holly Golightly, el personaje más seductor y elegante creado por el maestro Truman Capote. Lentes Hepburn Credit: Paramount Pictures. (Photo by CBS via Getty Images) Atractiva sin ser guapa, tras rechazar una carrera de actriz en Hollywood, Holly se convirtió a su manera en una estrella del Nueva York sofisticado de esta época. Sus quehaceres diarios eran beber cócteles y romper corazones en fiestas, fastuosos restaurantes y clubs de moda, pero para nosotras las fashionistas empedernidas, su más valioso legado fue crear un estilo de eterna elegancia que siempre regresa cada temporada más vigente que nunca. Detrás de los lentes oscuros y las monturas de carey, el personaje de Hepburn se movía con un propósito indiferente, revelando solo lo que quería que supiéramos. Audrey removing glasses Credit: (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images) Por eso no es de extrañar que los fans de la cinta hayan pasado décadas debatiendo el significado de cada vez que se los pone, se los quita o se los desliza hacia abajo para transmitir con un gesto mucho más de lo que las palabras podrían decir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si eres fanática del glamour no podrás evitar la tentación de añadir a tu colección de anteojos unos de este icónico estilo. sun glasses Credit: Cortesia LensDirect Están disponibles en 3 colores de montura: negro, marrón tipo tortuga carey y rosa intenso. Los lentes ofrecen efectiva protección contra los efectos nocivos de los rayos solares, son duraderos y de alta calidad y su precio es de $94 en LensDirect. pink glasses Credit: cortesia LensDirect La colección salió apenas ayer y ya todas están prácticamente agotadas. ¡No te quedes sin las tuyas!

