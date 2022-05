La hija de Heidi Klum toma prestado un vestido de su madre para su noche de graduación Leni Klum, de 18 años, le dio un estilo más moderno y juvenil a un vestido en satín negro que la ex supermodelo de Victoria Secret usó en el 1998. ¡Tienes que verla! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Heidi Klum es sinónimo de moda, estilo y belleza. Su hija, Leni Olumi Klum, no solo está siguiendo los pasos de la ex supermodelo de Victoria Secret, sino que también se inspira en ella para lucir bellísima en la misma pieza. La joven de 18 años compartió una fotografía en sus redes sociales que dejó boquiabiertos a su más de un millón de seguidores, en la que modelaba un vestido satinado negro y strapless que tomó prestado del armario de su madre para usar en evento nocturno. "Noche de graduación en vestido de mamá", fue el texto que usó para acompañar la imagen en su cuenta de Instagram junto a un corazón. Klum reaccionó a la fotografía con un emoji de corazón en los comentarios. Si bien la conductora de televisión de origen alemán usó el vestido con un collar de lazo dorado, el pelo lacio y tacones peep-toe negros, Leni optó por un estilo más moderno y clásico al complementar el look con un collar de diamantes sencillo, un bolso con pedrerías de Alexander Wang y el cabello con ondas suaves. La también empresaria y reina de los disfraces de Halloween de 48 años usó la pieza en el año 1998 durante un evento benéfico de comedia que contó con la participación de Billy Crystal, Whoopi Goldberg y Jason Alexander, entre otros, según el New York Post. Heidi Klum Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images No es la primera vez que Leni se inspira en su madre para vestir, en agosto del año pasado publicó una foto en su Instagram luciendo el mismo estilo de vestido, pero ella optó por una versión más corta que el de su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La carrera como modelo de Leni está viento en popa luego de haber protagonizado portadas en prestigiosas revistas de moda como Vogue Alemania, Glamour, Elle Rusia, Harper's Bazaar y participar en las pasarelas como las de Alta Moda de Dolce & Gabbana en Italia y la Semana de la Moda de Berlín.

