Lencería a la vista: mira cómo lucen las celebridades la tendencia más sexy de la temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Getty Images (2) / Instagram Sostenes de lentejuelas o encaje, corsés y hasta tops deportivos se asoman coquetos entre los escotes y transparencias de vestidos, blusas y chaquetas. Mira cómo lucen la tendencia más sexy estas famosas ¡e inspírate! Empezar galería Jennifer López Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Instagram JLo Presumiendo abdominales de acero, la Diva de El Bronx lució este sensual traje satinado negro de Dolce & Gabbana con brasier de brillos y encaje totalmente al descubierto, en la ceremonia anual del Hall de la fama del rock'n'roll en Cleveland. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Karlie Kloss Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Theo Wargo/ Getty Images Más sutil, la supermodelo apostó por este original traje con paneles transparentes de Grace Ling bajo el que llevaba un elegante sujetador de líneas sencillas y detalles metálicos, para posar en una entrega de premios. 2 de 10 Ver Todo Dakota Johnson Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images No es nada nuevo utilizar corsés a modo de tops. Pero este de Gucci palabra de honor, con efecto transparente y estampado con el anagrama de la marca que la actriz presumió en un estreno, nos encantó. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Zoë Saldaña Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Jacopo Raule/ getty Images Para asistir al desfile de Dolce & Gabbana en venecia, la actriz de origen dominicano y puertorriqueño optó por un vestido de tul totalmente transparente que dejaba ver su espectacular conjunto de ropa interior con brillos, todo de la firma italiana. 4 de 10 Ver Todo Emily Ratajkowski Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Backgrid/ The Grosby Group Para dar un relajado paseo por las calles de Nueva York, la actriz y modelo combinó un traje oversized de dos piezas con la chaqueta abierta, de Havre Studio, con un top negro de aire deportivo de la marca Boodywear. 5 de 10 Ver Todo Irina Shayk Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Gotham / GC Images Con un aire casual y sensual, la modelo recorrió las calles de Nueva York con una blusa blanca semidesabrochada que dejaba a la vista su sujetador de encaje negro. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kristen Stewart Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Stephane Cardinale - Corbis En la Semana de la Moda de París, la actriz y embajadora de Chanel, nos sorprendió con este femenino conjunto de tweed rosado de la firma francesa, que combinó con un corpiño de estampado animal. 7 de 10 Ver Todo Demi Moore Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Theo Wargo/ Getty Images Este traje de terciopelo con grandes solapas satinadas de Fendi que dejaba entrever la parte central de su sujetador, fue la elección de la mítica actriz para asistir a una entrega de premios en nueva York. 8 de 10 Ver Todo Megan Fox Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: REX Features/ Shutterstock/ The Grosby Group La actriz luce siempre muy sensual, con ajustados y transparentes diseños. Así de sexy la vimos en Nueva York, con este conjunto de David Koma de inspiración lencera, adornado con encaje negro en la minifalda, las medias y el delicado top. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ella Emhoff Lenceria a la vista famosas tendencia Credit: Splash News/ The Grosby Group Después de desfilar para Christian Siriano en la Semana de la Moda de Nueva York, la hijastra de Kamala Harris posó con unos pantalones de mezclilla de tiro alto, camisa abierta y un sencillo top de canalé blanco. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

