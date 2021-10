Lele Pons comparte cómo mantiene su salud mental En un post de Instagram, la comediante venezolana reveló cómo supera los días difíciles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 10 de Oct fue el día mundial de la salud mental y para concientizar a su audiencia, Lele Pons publicó unas imágenes y una tierna nota dándole gracias a una de las personas que más la apoya. La YouTuber e influencer ha sido cándida sobre su lucha con su salud mental anteriormente en su documental, The Secret Life of Lele Pons. Ahora, la chica de 25 años explicó cómo la ayuda su novio Guaynaa. "Feliz día de la salud mental 🙏🏼❤️… Una de las personas más importantes en mi sistema de apoyo es mi novio", compartió con sus 45.8 millones de seguidores. "El me lleva a mis sesiones de terapia. Lee libros sobre el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de Tourette y la depresión para poder aprender más sobre mis condiciones y saber ayudarme. Algunos días son más difíciles que otros, pero por él estoy mejor que antes. Estoy muy agradecida de ti bebé ❤️". Lele Pons Credit: Courtesy of Instagram/Lele Pons Aparte del elogio a su novio, el rapero puertorriqueño, también destacó la importancia de cuidar tu propia salud mental. "Es importante buscar ayuda y no distanciarse de los que quieren ayudarte. Toma en serio la salud mental. Nunca estás solo. Deja que otros te ayuden", recalcó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

