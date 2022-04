Lele Pons causa revuelo al mostrar sus muslos llenos de celulitis La influencer no tuvo reparos en mostrar su cuerpo tal y como es, y se ganó la admiración de muchos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celulitis es un mal aqueja a muchas mujeres. Algunas no les prestan mucha atención, mientras que otras se pasan el tiempo buscando remedios caseros o tratamientos profesionales que las ayuden a por lo menos disimular la llamada piel de naranja. Según los expertos aseguran que una buena alimentación y una rutina de ejercicios ayudan considerablemente a mejorar esta condición. Si bien para todas las mujeres esto es algo molestoso, las celebridades están más expuestas a la crítica y al escrutinio de sus seguidores. Aun así, muchas de ellas no lo piensan dos veces para mostrarlas con mucho orgullo tal y como lo acaba de hacer Lele Pons, quien ha dejado a sus seguidores boquiabiertos con una imagen en la que muestra como parte de sus muslos están llenos de celulitis. "Celebra tu celulitis. Exponiéndome. Siempre he sido muy insegura cuando se trata de mi celulitis", escribió la famosa influencer junto a varias fotos que publicó en su cuenta de Instagram. "Trato de esconderla lo más que pueda en las fotos, pero hoy no lo haré. Esta soy yo al natural. A quien le importa si los demás te juzgan. Acéptate y ten confianza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lele Pons muestra celulitis Credit: Instagram/Lele Pons Lele Pons muestra celulitis Credit: Instagram En las imágenes, Pons aparece en el patio de su casa con unos shorts negros, combinados con un suéter del mismo color y mostrando en primer plano su celulitis. Como era de esperarse la publicación ya tiene más de 5,000 comentarios, la mayoría de ellos celebrando su valentía. ¡Bravo Lele!

