El fabuloso look de Lele Pons en su despedida de soltera Anitta, Tini, Elena Rose, Isadora Figueroa, Stefania Roitman y la influencer Hannah Stocking son algunas de las famosas que también deslumbraron con sus atuendos súper sexis y femeninos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival) Lele Pons tiró la casa por la ventana y dijo adiós a su soltería con un espectacular y atrevido atuendo este miércoles en la noche en la ciudad de Miami junto a sus amigas y damas de honor. La cantante de 26 años publicó una serie de videos en sus redes sociales donde presumió su cuerpazo con un blazer blanco de pronunciado escote que combinó con un mini croptop, unos pantalones cortos y un velo a la altura de los hombros. Lo que no pasó desapercibido fueron las leggins de cristal estilo bota de la diseñadora Berta Balilti que aportaron elegancia y brillo al look. "Mis amigos son los mejores", escribió Pons en una de las historias en Instagram donde además mostró los brazaletes que regaló a cada una de sus invitadas de honor con un mensaje personalizado que identifica a cada una por sus personalidades. Las artistas Anitta, Tini Stoessel, Elena Rose, Isadora Figueroa, Stefania Roitman, Kimberly Loaiza, Leli Hernández y las influencers Isabela Rutman, Hannah Stocking también nos dejaron boquiabiertos con sus sexis atuendos. "Así describió Lele Pons a su dama de honor, es decir, a mí", dijo Anitta en sus historias de Instagram, mientras mostraba una pulsera con el grabado "Life of the Party" [el alma de la fiesta, en español]. "Soy la que se porta bien", escribió Hernández en sus redes. Como se sabe, la influencer venezolana jurará amor eterno al cantante puertorriqueño Guaynaa, quien también se despidió de la soltería hace unos días, este sábado 4 de marzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con lo que se puede ver en los clips compartidos por Lele y algunas de sus invitados, el grupo celebró al máximo y la fiesta contó con juegos, bailes en el tubo dentro de una limusina de lujo, presentaciones de bailarines exóticos, piscina de globos, montar un toro mecánico, pastel e incluso hubo una piñata en forma de pene.

