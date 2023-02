Lele Pons entrega sus vestidos a sus damas de honor ¡y así reaccionan! La novia quiso entregar personalmente los vestidos a las amigas que le acompañarán en su boda con Guaynaa y grabó todas sus reacciones. ¡Mira qué hizo Paris Hilton! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Quedan apenas 10 días para la boda de Lele Pons y Guaynaa! La pareja ha ido compartiendo algunos detalles de su gran día, como las invitaciones, la fecha, el lugar, los nombres de algunos invitados y también quiénes serán la damas de honor que acompañarán a la novia. La venezolana recogió este lunes los trajes de sus chicas en la exclusiva tiene Kleinfeld de Nueva York y quiso hacerles entrega de las prendas en persona, y grabó las reacciones de todas ellas. En otra publicación anterior en sus redes, Pons había compartido que cumplirán este papel Anitta, Paris Hilton, Hannah Stocking, Isabella Grutman, Nicole García, Adriana Vivas, Kimberly Loaiza e Isadora Figueroa. Lele Pons vestidos damas de honor Credit: Instagram Los vestidos, en tejido satinado de color aguamarina, fueron creados por Pnina Tornai, quien diseñó un modelo diferente para cada una de las damas, pero todos elegantes y sofisticados. Hemos podido atisbar algunos detalles, como un traje con escote palabra de honor, otro con un solo hombro, en otro se aprecian un acabado drapeado en el frente… Lele Pons vestidos damas de honor Credit: Instagram "¡¡Enseñando a mis damas de honor sus vestidos!!! Los vestidos son de @Pninatornai y @kleinfeldbridal ¡Están preciosos!", escribió Lele para acompañar el video donde entrega a sus damas los trajes. "Me encanta todo de esto ¡La novia más hermosa y su equipo!", contestó la diseñadora Pnina Tornai. Lele Pons vestidos damas de honor Credit: Instagram La intérprete de éxitos como Se te nota y Celoso filmó a Paris Hilton en su envidiable vestidor. La socialité, con un conjunto deportivo rosa con corazones, fue todo sonrisas y abrazos cuando vio el traje diseñado para ella, con aire grecorromano. "¡Te quiero mucho hermana! Muy feliz de ser tu dama de honor en tu día especial", escribió la rica heredera. Lele Pons vestidos damas de honor Credit: Instagram Su prima Isadora Figuerosa, hija de Chayanne, estuvo al borde de las lágrimas de felicidad cuando la flamante novia le presentó el vestido. El resto de sus amigas por supuesto también mostraron su emoción con saltos, abrazos y gritos de emoción. A la cantante Anitta, quien está en su país disfrutando del carnaval, tuvo que mostrárselo por videollamada, pero la alegría del la brasileña traspasa la pantalla. "Vamooooos", anotó la carioca en la publicación de Pons. Lele Pons vestidos damas de honor Credit: Instagram El 4 de marzo en Miami tendrá lugar el esperado enlace. Un evento repleto de celebridades como Sebastián Yatra, Chayanne, Mau & Ricky, Becky G, Prince Royce o Natti Natasha en el que seguro no faltan los detalles divertidos, pues la querida pareja da muestra de su buen humor y su complicidad en todas sus publicaciones. Lele Pons vestidos damas de honor Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya tenemos ganas de ver a la influencer vestida de novia, pues conociendo sus gustos seguro que nos sorprende con una elección original. Pons, quien compartió que usaría tres vestidos en su gran día, publicó el momento en el que su prometido le pidió la mano en el festival de música electrónica Tomorrowland el año pasado, así que esperamos que nos regale algún momento del día de la boda también.

