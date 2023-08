Lele Pons bromea sobre la edición de sus fotos en redes sociales y presume "curvas" en bikini La creadora de contenido recurre una vez más al humor para contestar a quienes la critican y le acusan de retocar sus imágenes antes de compartirlas en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tener una cintura de avispa, pechos voluptuosos y un voluminoso trasero para haberse convertido en la silueta de moda que pocas pueden alcanzar de manera natural. Pero recurrir a la cirugía para lograrlo o está al alcance de todo el mundo y muchas mujeres recurren a los filtros o el retoque digital en sus fotos para conseguir el cuero soñado. Pero aunque no es oro todo lo que reluce, no todas lo hacen. Con una alteración evidente y exagerada de sus atributos, Lele Pons ha respondido a los que cuestionan si ella altera sus imágenes antes de compartirlas. La creadora, famosa por entre otras cosas su contenido cómico, recurrió al humor una vez más y ha posado en bikini a bordo de un yate presumiendo "curvas" desde distintos ángulos. "Cuando me preguntan si edito mis fotos", escribió la venezolana con varias caritas riendo a carcajadas. Lele Pons responde haters fotos editadas bikini Credit: Instagram La cintura minúscula, muslos poderosos, una cadera más ancha o un trasero redondeado son algunos de los rasgos que Pons exageró con un editor fotográfico. Lele Pons responde haters fotos editadas bikini Credit: Instagram En abril, la sobrina de Chayanne presumió los cambios que había conseguido en su cuerpo junto a su esposo Guaynna, gracias a su esfuerzo y disciplina en el gimnasio. Pero la joven, quien festejó su cumpleaños 27 el pasado junio con una romántica fiesta sorpresa de parte de Guayana, siempre ha sido muy sincera con sus fanáticos en el tema estético. Por ejemplo, son muchas las referencias que ha hecho a su rinoplastia, y ha demostrado más de una vez el amor que siente por el cirujano que operó su nariz. También ha posado presumiendo celulitis y su físico nunca le ha impedido posar con diminutos y atrevidos atuendos, ¡incluso ha sido modelo de bikinis en pasarela! Lele Pons responde haters fotos editadas bikini Credit: Instagram Una vez más ha dejado claro que no se toma muy en serio lo que otros piensen sobre su cuerpo y ha recurrido a la ironía para zanjar este tema. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones, la edición de las imágenes de las celebridades está hecha por profesionales, como en el caso de las hermanas Kardashian, y a veces es difícil diferenciar la realidad de la ficción. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Se ha comprobado que el retoque digital de imágenes afecta a los usuarios de las redes, especialmente a los más jovenes, y puede alterar su percepción de sí mismos, provocando problemas de autoestima. Ojalá todas fueran como Pons y se mostrasen sin complejos y con humor.

