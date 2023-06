Lele Pons celebra su cumpleaños con sexy minivestido ¡pero su esposo Guaynaa tenía otros planes de vestuario! El cantante Guaynaa quisó sorprender a su amada con una fiesta inspirada en su serie favorita, Bridgerton, por lo que tuvo que cambiarse de vestido y lucir uno más victoriano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido un fin de semana intenso para Lele Pons, quien el domingo cumplió 27 años pero el sábado ya comenzó con los festejos. La creadora de contenido, quien recientemente fungió como modelo de trajes de baño, se preparó para disfrutar de una divertida noche en compañía de amigos como Anitta o Ricky Montaner, para lo que eligió un minivestido azul turquesa con encaje rojo que combinó con sandalias rojas de altísimo tacón. La venezolana posó muy sexy agachada frente a un espejo, con un cupcake en la mano decorado en el mismo tono azul que su traje. Con el cabello suelto con efecto húmedo, se felicitó a sí misma el cumpleaños y se preparó para soplar una vela luciendo un labial rojo intenso. Lele Pons celebra cumpleaños sexy sorpresa Brisgerton Credit: Instagram Sin embargo, se encontró que su vestido no era el más adecuado para la fiesta sorpresa que le había preparado su esposo, el rapero Guaynaa, con quien se casó el pasado mes de marzo. El boricua se inspiró en la serie favorita de su amada, Bridgerton, para obsequiar a Pons con una experiencia única. Al llegar al lugar la también cantante se quedó boquiabierta, pues todos usaban looks de aire victoriano, como en la ficción de Netflix. Vestidos escotados, corsés, faldas voluminosas, casacas y pelucas como las que aparecen en la serie fueron algunas de las piezas que vimos entre los invitados. Lele Pons celebra cumpleaños sexy sorpresa Brisgerton Credit: Instagram "Tengo el mejor esposo", escribió en sus historias. "Guayana hizo que todos se vistieran como Bridgerton para mi cumpleaños". Visiblemente emocionada, la protagonista no pudo contener sus lágrimas y bailó junto a su marido, muy elegante con una camisa blanca romántica, ya con el vestido que éste le había preparado como parte de la sorpresa: un traje rojo satinado, con motivos florales, adornos de encaje negro y corsé. Lele Pons celebra cumpleaños sexy sorpresa Brisgerton Lele Pons celebra cumpleaños sexy sorpresa Brisgerton Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Pons compartió algunos detalles de su alegre fiesta, como el pastel de cinco pisos que combinaba con su primer vestido azul y rojo, decorado con rosas de azúcar, o lo bien que la pasó bailando con sus amigos más cercanos. Lele Pons celebra cumpleaños sexy sorpresa Brisgerton Credit: Instagram SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Feliz cumpleaños, Lele ¡y qué cumplas muchos más!

