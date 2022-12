Lele Pons celebra el aniversario de su cirugía en nariz ¡mira el antes y el después! La cantante venezolana festejó orgullosa lo feliz que se siente de haber tomado la decisión de operarse hace ya 8 años atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons es una mujer que se caracteriza por ser transparente en sus redes sociales. Fiel a su personalidad extrovertida y su costumbre de mostrarse sin filtros, la cantante celebró orgullosa el octavo aniversario de hacerse una rinoplastía que cambió totalmente su vida. La intérprete de éxitos como "Se te nota" y "Piketona" compartió una serie de fotografías en sus redes sociales agradeciendo a su doctor por los resultados de su trabajo. "Hoy hace 8 años me operé la nariz... ¿Puedes decirlo? Feliz aniversario!", escribió la influencer venezolana en su cuenta de Instagram. "Decidí hacer algo que siempre quise hacer desde que tenía 13 años y finalmente me operé la nariz. Haz lo que te haga feliz y cómodo; esta soy yo ahora." - dijo Pons, según recordó el especialista en cirugía en sus redes sociales. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, entre ellos París Hilton, Daniela Chávez, entre otros: "Te extraño hermana", "bella siempre", "hermosa", "te ves hermosa antes y después de tu cirugía", "lo chévere es que lele siempre reconoce sus operaciones y no oculta su pasado", "me encanta cómo te quedó la nariz". Lele Pons Credit: Photo by Chance Yeh/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La prometida del cantante urbano Guaynaa nunca ha ocultado que se ha realizado cirugías estéticas y no tiene problema en dejarse ver tal cómo es, en el pasado reciente mostró sus celulitis y también cómo ha cambiado su cuerpo en los últimos meses tras someterse a un régimen intenso de ejercicios. "Celebra tu celulitis. Exponiéndose. Siempre he sido muy insegura cuando se trata de mi celulitis", escribió la famosa influencer en abril de este año junto a varias fotos que publicó en su cuenta de Instagram. "Trato de esconderla lo más que pueda en las fotos, pero hoy no lo haré. Esta soy yo al natural. A quién le importa si los demás te juzgan. Acéptate y ten confianza".

