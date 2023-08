¿Lele Pons se tatuó en un íntimo lugar en honor a su esposo Guaynaa? La cantante e influencer venezolana sorprendió a sus millones de seguidores al publicar este video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons ha protagonizado memes y videos virales en múltiples oportunidades gracias a su creatividad y sentido del humor. Este miércoles, la artista sorprendió a sus fans al compartir imágenes luciendo un nuevo tatuaje en una íntima parte de su cuerpo. La cantante venezolana de 27 años publicó un video y varias fotos en su cuenta de Instagram en las que se le veía en un local de tatuajes y luciendo unos pantalones cortos en color negro que dejaban ver unas palabras pintadas en su trasero. Con su carisma y chispeante personalidad, Pons comentó en forma de broma que el reconocido artista Luis Pereyra cometió un error al escribir el nombre de su esposo Guaynaa y en su lugar escribió Guyana, como el país suramericano. Las reacciones de los usuarios a la broma de la intérprete de éxitos como "Se te nota" y "Piketona" no se hicieron esperar. Algunos comentaron riéndose con sus ocurrencias y con nuevas ideas para otro tatuaje. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bueno, es el nombre de Guaynaa ahora", "no lo puedo creer", "como una persona de Guyana, yo lo apoyo" "no te molestes, agrégale la bandera de Venezuela y listo, tatuaje con sentido", "dime que es una broma", son algunas de las opiones que se leen en la publicación. Guaynaa y Lele Pons Credit: Instagram / Lele Pons Cabe resaltar que la estrella venezolana sí tiene tatuajes reales. Hace más de dos años publicó una foto dejando ver el dibujo de una nota musical en su cadera y otro con tres pequeñas aves en su torso.

