¡Sube la temperatura! Lele Pons y Agueda López desfilan juntas en bikini durante la Miami Swim Week La artista venezolana y la modelo española, esposa de Luis Fonsi, caminaron con las últimas tendencias en ropa de baño en un fin de semana lleno de moda, celebridades y diversión en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada pudimos disfrutar de la Paraíso Miami Swim Week en la ciudad del sol, donde numerosas firmas presentaron sus últimas propuestas en ropa de baño y accesorios para el verano. Además de tomar nota de las tendencias, disfrutamos de los desfiles en un ambiente festivo y relajado donde vimos a numerosas celebridades en primera fila, como Isadora Figueroa -cantante e hija de Chayanne-, el artista colombiano Reykon o la conductora Jessica Rodríguez. También sobre la pasarela caras conocidas como la polifacética Lele Pons o la modelo española Agueda López, quienes caminaron en el show de la marca Lili Fama Swimwear. Lele Pons y Agueda Lopez bikini Miami Swim Week Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Luli Fama La artista venezolana, bajo la atenta mirada de su orgulloso papá, armado con su celular a pie de la pasarela, modeló dos looks diferentes. El primero, un conjunto de bikini estilo bandeau, con estampado de leopardo en tonos rojos y blancos, con una ceñida falda pareo a juego. Con el cabello suelto y ondulado, la creadora de contenido y esposa del músico Guaynaa, recorrió el escenario como una profesional. Lele Pons y Agueda Lopez bikini Miami Swim Week Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Luli Fama Después, desfiló con un set verde con estampado de flores multicolor formado por un short y una blusa larga, abrochada en el pecho, muy favorecedor y fresco. Lele Pons y Agueda Lopez bikini Miami Swim Week Lele Pons y Agueda Lopez bikini Miami Swim Week Left: Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Luli Fama Right: Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Luli Fama Por su parte, la esposa de Luis Fonsi presumió su esculpida silueta con un bikini estilo tanga, con un estampado psicodélico en tonos morados y rosas, a juego con una blusa corta de mangas acampanadas. Lele Pons y Agueda Lopez bikini Miami Swim Week Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Luli Fama Como una sirena con piernas, la madre de dos también portó un set de minifalda y top con aros en un tejido azul brillante que destacaba su tonificado abdomen; y un ultimo look de vestido vaporoso con estampado de leopardo, aberturas y argollas, perfecto para las vacaciones. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda la Swim Week es una oportunidad perfecta para fichar las marcas destacadas en la moda de baño así como tu próximo bikini o bañador. Esta temporada, los colores neutros y looks monocromáticos, compiten con las creaciones en colores intensos y llamativos, así como en tejidos con brillo. Lele Pons y Agueda Lopez bikini Miami Swim Week Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Luli Fama En cuanto a siluetas, los bañadores de una pieza con aberturas sensuales, las tangas y los conjuntos de falda o vestido a juego con el bikini, se han alzado con la corona del verano 2023. ¿Cuál es tu tendencia favorita?

