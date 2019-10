Estos leggings parecen un pantalón de vestir y además escoden los rollitos Los leggings vienen en tallas desde XS hasta 3x. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que a las mujeres nos encanta lucir regias y esculturales. Sin embargo, a veces lograrlo es más difícil de lo que uno cree, sobre todo si tenemos esos indeseables gorditos difíciles de eliminar aun cuando hacemos dieta. Por suerte existen secretitos, como las fajas, de los que podemos hacer uso para vernos más esbeltas. Ahora bien, no todas están dispuestas a usarlas, ya sea porque les parecen incómodas o porque les da pena. Por eso el nuevo diseño de la marca Spanx podría ser la salvación. Resulta que la famosa compañía de fajas, muy popular entre famosas como Kim Kardashian, Beyoncé y Jennifer López, tiene disponible unos leggings que lucen como un pantalón y que además están construidos con su ya conocido material y diseño, el que hace que luzcas más estilizada. Los leggings son negros y tienen costuras en lugares estratégicos para que te hagan una mejor forma y de paso escondan esos rollitos de más que tanto te molestan. Además, son acampanados lo que les da un aire de pantalón de vestir y los hace perfecto para ir a trabajar o hasta para ir a una cena o cocktails con tus amigas. Image zoom Image zoom Lo mejor de todo es que son de talle alto y vienen en tallas desde XS hasta 3X tanto en Petite, como en regular y para las chicas más altas. Y según la descripción en la página de la marca, también hacen que tu trasero luzca más recogido y firme. ¡Qué éxito! Queremos probarlos ya. Advertisement

