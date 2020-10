Close

Así lucía la exreina de belleza que murió repentinamente Su sonrisa era el mejor accesorio de la fellecida exreina de belleza Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya reportamos hace unas horas, el mundo de los certámenes de belleza amaneció de luto hoy debido a la inesperada muerte de Leanza Cornett, ex Miss América. Según reportes, Cornett había sufrido una herida en la cabeza el pasado 12 de octubre y por la cual tuvo que someterse a una operación de la que al parecer no se pudo recuperar. “Es con gran pesar que la Organización Mis América comparte la noticia de que nuestra Miss América y amiga, Leanza Cornett, ha fallecido”, escribió la organización en un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook. “Leanza tenía un espíritu luminoso y bello, y su risa era contagiosa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la exreina de belleza de 49 años había ganado el certamen en 1993, todavía era muy recordada y querida tanto por la organización como por muchos de sus fieles seguidores. Luego de ganar la corona, Cornett participó en series como Saved by the Bell: The New Class, Grown Ups y CSI: Crime Scene Investigation, por eso de vez en cuando la veíamos pasando por alguna alfombra roja y participando de algún evento en los que siempre lucía regia. De hecho, en el 2017 tuvo una participación especial en uno de los eventos preliminares del certamen de Miss América. Image zoom Leanza Cornett | Credit: Joe Sohm/Visions of America/Universal Images Group via Getty Images Su estilo era sobrio y elegante, y su mejor accesorio siempre era su increíble sonrisa. Justo después de su coronación la vimos luciendo piezas con brillo y pedrería, al igual que con sofisticados conjuntos de falda y chaqueta. En ese momento su cabello era negro, pero con el tiempo lo fue aclarando hasta llegar a ser una hermosa rubia. Image zoom Credit: Von Holden/WireImag Image zoom Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Image zoom Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Image zoom Credit: The LIFE Picture Collection via Getty Images Image zoom Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Image zoom Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images) Image zoom Credit: M. Caulfield/WireImage for PMK/HBH Image zoom Credit: Donald Kravitz/Getty Images for Dick Clark Productions Con el tiempo también se empezó a sentir más cómoda con su figura y sus atributos y muchas veces la veíamos mostrando su llamativo escote. Una de las últimas veces que la vimos en una alfombra fue en el 2018 durante el certamen de Miss América a dónde llegó con un vestido rojo vino, zapatos dorados y el cabello recogido. Sin duda, la actriz nunca perdió esa elegancia que, entre otras cosas, la ayudó a ganarse la corona. Descanse en paz.

