Piensa en todas las veces que has dicho al ver a Zendaya "va increíble, me encanta su look". Muchas, ¿cierto? pues probablemente detrás de ese look estaba él, Law Roach, uno de los estilistas de Hollywood más populares de los últimos años gracias a su sentido de la moda.

Por sus manos han pasado estrellas como Celine Dion, Anya Taylor-Joy, Priyanka Chopra, Bella Hadid, Ariana Grande o Kerry Washington y el pasado domingo, el estilismo que lució Hunter Schafer en la fiesta de Vanity Fair tras la entrega de los Oscar, obra suya, fue uno de los más alabados de la noche.

Por eso ha sido un shock que el pasado martes, en la cima de su carrera y mediante un comunicado en Instagram, el experto anunciase su retiro.

"Mi copa está vacía... Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. Estoy muy agradecido a todos los que me han confiado su imagen. Si este negocio se tratara solo de la ropa, lo haría el resto de mi vida, pero por desgracia no es así. La política, las mentiras y las falsas narrativas han acabado conmigo. Vosotros ganáis... yo me largo". Escribió bajo la imagen deán cartel en la que se lee "Retired".

Las sospechas

Este comunicado incendió las redes sociales que de inmediato se llenaron de especulaciones sobre las razones que le habían llevado a tomar esta decisión.

Muchos apuntaban a que el motivo podría ser el distanciamiento con Zendaya. La actriz y Roach se conocieron cuando él regentaba una tienda de ropa de segunda mano, y ella era una niña Disney buscando su sitio. Juntos se han convertido en uno de los tándems más poderosos e influyentes del entretenimiento y la moda.

Momentos fashion 2021 Credit: Samir Hussein/ WireImage/ Future Publishing/ Steve Granitz/ FilmMagic

Gracias al trabajo del estilista, ella se hizo con el galardón del CFDA Icono de la Moda y siempre luce impecable, con el equilibrio perfecto entre vanguardismo y elegancia, además de firmar sustanciosos acuerdos con firmas como Valentino o Bulgari.

Estilista de Zendaya Law Roach se retira polémica Zendaya y Law Roach en la Gala del Met 2019. | Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Algunos planteaban que un desplante de la actriz hacia su amigo durante un desfile de louis Vuitton podría haber sido la gota que colmó el vaso. Tal ha sido la fuerza de este rumor que acusa a Zendaya de ser responsable de la dimisión de Roach, que éste ha tenido que romper su silencio y defender a la actriz, negando cualquier desencuentro con ella. "Ella es mi hermana pequeña y es amor real, no el amor falso de la industria" publicó en Twitter.

Estilista de Zendaya Law Roach se retira polémica Law Roach y Zendaya en los premios CFDA de 2021. | Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

Su versión

En una entrevista con Vogue, el proclamado "arquitecto de la imagen" aclaró que no se retira de la moda, un mundo que ama, sino de su trabajo con las celebridades. "Me retiro de estar al servicio de otras personas. Trabajo y vivo en una burbuja, en la que mis clientes son mi prioridad, más que mi propia salud y felicidad. En mi mente, me estaba retirando para aliviar algo de presión".

Muchas celebridades y diseñadores le mostraron su apoyo cuando compartió la noticia. "¡Law no te dejaré! No nos rendimos ...Nos esforzaremos al máximo", escribió Naomi Campbell en la publicación. "De ninguna manera", comentó Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino. "No...Law, no, por favor. ¡Sin ti no tiene sentido! ¡Tú das sentido a nuestro trabajo!", sentenció Giambattista Valli.

Estilista de Zendaya Law Roach se retira polémica Hunter Schafer en la fiesta de Vanity Fair posterior a los Oscar 2023. | Credit: Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair

Estas muestras de cariño han sido increíbles para él pero tiene claro que la salud es lo primero. "He hecho todo lo que quería hacer en esta carrera. He recibido todos los premios, los elogios, he cambiado vidas… Retirarme es una forma de autocuidarme, porque ya ha tenido suficiente".

En 2022 Roach apareció en la lista de Time, con las 100 personas más influyentes, y el CFDA le entregó el primer premio a estilista del año, inédito hasta entonces.

El futuro

La noticia también ha abierto el debate de la salud mental en el universo de la moda y ha vuelto a poner el foco en la superficialidad de la que siempre se ha tildado al sector. Sin embargo, Roach no ha perdido el tiempo y el miércoles, apenas 24 horas de anunciar su retiro, apareció sobre la pasarela de Boss en su desfile de Miami junto a otras estrellas como Pamela Anderson, Naomi Campbell o DJ Khaled.