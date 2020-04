No vas a creer para qué sirve esta minilavadora Es la locura entre las amantes del maquillaje By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dentro de todas las enseñanzas que ha traído esta pandemia, mantener todo lo más limpio posible, es una de las más importantes y eso incluye nuestro maquillaje. Y es que, aunque antes procurábamos lavar las brochas por lo menos una vez al mes, ahora es necesario hacerlo más a menudo. Tanto las brochas como cualquier otra herramienta que usemos para maquillarnos deben de estar lo más limpia posible para así evitar llevar bacterias y microbios a nuestra cara. Por suerte, ahora tenemos todo el tiempo del mundo para lavar todo lo que usamos y mantenerlo en óptimas condiciones para cuando nos toque salir a la calle. Una de esas herramientas que se ha vuelto imprescindible para muchísimas chicas es el beautyblender o cualquier otra esponja que haga la misma función. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien muchas saben que antes de usarla la esponja debe de estar húmeda, muchas solo la ponen debajo del agua y no la lavan apropiadamente. Lo ideal es lavarla cada vez que la vayamos a usar. Por eso recientemente se ha vuelto superpopular una pequeña lavadora diseñada para dejar superlimpia esa esponja que tan necesaria para maquillarse. Además, también sirve para lavar las brochas. La mini lavadora, que más bien parece la lavadora de la Barbie, es el tema de conversación entre los que crean videos de maquillaje en Youtube y si buscas existen muchos videos mostrando cómo funciona. La realidad es que, aunque muchas aseguran que no es necesario, otras piensan que no es mala idea tenerla. Image zoom Beauty Washing Machine, de Urban Outfitters. $14.95. Urbanoutfitters.com. El pequeño aparto trae un cable para conectarlo a la corriente y al igual que una lavadora de ropa, necesita agua y jabón para hacer su trabajo. Luego de agregarle eso, solo debes poner tu esponja o la brocha adentro y esperar que la lavadora haga su trabajo. Nosotras hemos visto varios videos y la verdad la idea no es tan descabellada. ¿La comprarías? Advertisement

