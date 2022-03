La novia de Jeff Bezos, Lauren Sánchez, presume cinturita en Instagram ¿Conoces a la novia latina del fundador de Amazon? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lauren Sanchez está calentando las redes! La exitosa periodista ganadora al Emmy compartió una foto en sus historias de Instagram en donde pudo apreciarse su cinturita de avispa marcada con un grueso cinto. Completó su look con un suéter chic color crema y un collar de diamantes. ¿Habrá sido regalo de su media naranja, Jeff Bezos? Lauren Sanchez novia Jeff Bezos Credit: Lauren Sanchez/Instagram Aparte de esta última foto, la empresaria de 52 años ha compartido en sus redes otras imágenes luciendo guapísima, desde momentos en la alfombra roja hasta bikinazos en su vacación con Bezos. La relación entre la fundadora de Black Ops Aviation y el billonario ha dado mucho de qué hablar. Por supuesto, la pareja toma viajes extravagantes y sale con otras parejas exitosas como Kim Kardashian y Pete Davidson, pero también se han destacado por su trabajo junto en el Bezos Earth Fund. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace solo semanas, la pareja viajó al Parque Nacional Chiribiquete en Colombia en donde donaron $171 millones de parte de su fundación dedicada a combatir el cambio climático y apoyar los esfuerzos de conservación en la selva amazónica.

