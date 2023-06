Está prometida con el billonario Jeff Bezos, pero el sexy bikini de Lauren Sánchez ¡solo cuesta $54! La periodista mexicoamericana presumió su escultural silueta en un bikini de crochet decorado con conchas que puedes copiar sin vaciar tu cuenta bancaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lauren Sanchez bikini sexy barato Credit: Emma McIntyre/Getty Images No es ningún secreto que Lauren Sánchez y Jeff Bezos llevan un lujoso estilo de vida. Viajando en el inmenso yate de Bezos de 500 millones de dólares, la periodista mexicoamericana de 53 años presumió recientemente su anillo de compromiso. Una argolla de diamantes valorada según los expertos en 2,5 millones de dólares. Además, la pareja parece estar siempre de vacaciones y no se pierden ningún evento glamoroso, como la after party de los Oscar, desfiles de moda o las carreras de Fórmula 1. Fiestas que no están reñidas con su labor filantrópica dedicada a salvar el medioambiente. Sánchez es amante de las últimas tendencias y durante sus vacaciones le hemos visto presumir su figura en ajustados trajes, maxivestidos veraniegos y en ropa cómoda y deportiva para sus sesiones de senderismo con su amado. Lauren Sanchez bikini sexy barato Credit: Instagram Stories En uno de sus días de descanso, la prometida del magnate de Amazon compartió una selfie frente al espejo ataviada con un sensual bikini de crochet adornado con conchas, una de las tendencias de esta temporada. Si tuviéramos que apostar, cualquiera habría pensado que se trataba de un traje baño de Prada, Dior o Versace, pero nada más lejos de la realidad. El favorecedor bañador pertenece a la marca italiana Tezenis, conocida por sus diseños frescos, juveniles y a buen precio. El top está disponible por $27 y la braguita a juego, de estilo brasileño, se vende por otros $27, con lo que tenemos un sexy conjunto por $54. ¡Suponemos que Bezos no ha labrado su fortuna comprando sin mirar la etiqueta! Lauren Sanchez bikini sexy barato Credit: Instagram Stories Sánchez completó su atuendo veraniego con lentes de sol estilo aviador y escribió "Verano sin filtros" junto a varios emojis de sol. La empresaria goza de una silueta envidiable y como una sirena nos dio mucha envidia sana compartiendo sus fabulosas vacaciones europeas. ¡Disfruta Lauren!

