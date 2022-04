Leyenda de Hollywood posa topless a sus 78 años ¡Los detalles! La actriz y modelo Lauren Hutton deslumbra posando topless para la revista Harper's Bazaar. ¡Mira lo que reveló sobre su vida hoy! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lauren Hutton deslumbra en la nueva portada de Harper's Bazaar. La actriz y modelo de 78 años posó topless para esta nueva edición, donde habla de su vida hoy. Tras conquistar pasarelas y ser contratada por prestigiosas marcas como Revlon en sus seis décadas como modelo, Hutton, nacida en Carolina del Sur, demuestra que la belleza no tiene edad con esta sensual sesión de fotos. Algo que siempre dejó claro —desde que trabajaba como modelo en su juventud— es que no quería que se retocaran sus fotos para hacerla lucir más joven. Tampoco es fanática de los procedimientos estéticos ni las cirugías plásticas. "Hay personas a las que me es difícil mirarlas hoy. Sus caras no se parecen a las de las personas que conocí una vez", admite. La estrella de películas como American Gigolo y Once Bitten sigue enamorando a la cámara. "Estoy feliz de seguir modelando y sigue siendo una atleta", dice. Lauren Hutton Credit: Paul Harris/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, admite que posar y modelar ya no es lo que más le apasiona. "Es vergonzoso posar frente a una cámara. Te sientes rara, te sientes insegura. Modelar es como tocar el violín: tienes que practicar todos los días", afirma. Lauren Hutton - Bazaar cover Credit: CASS BIRD/BAZAAR La actriz revela que tiene un truco ahora para sentirse cómoda frente al lente. "Ahora cuando miro a la cámara he aprendido a visualizar la cara de mi amante, los rostros de mis ahijados, de mis amigos", cuenta. Portrait Of Lauren Hutton Credit: Jack Robinson/Hulton Archive/Getty Images Si bien luce una piel radiante, confiesa que no tiene muchos rituales de embellecimiento. "No paso mucho tiempo en el cuidado de mi piel. Usualmente estoy apurada por meterme en la cama para hacer el amor o para leer", cuenta risueña. Lauren Hutton Bottega Veneta Soho Store Opening Credit: Craig Barritt/Getty Images for Bottega Veneta ¡Sin duda la felicidad es su mejor secreto de belleza!

