Laura Pausini se casa por sorpresa tras 18 años de relación ¡los detalles de su original vestido de novia! La cantante italiana y su pareja Paolo Carta se han dado el sí quiero en Roma, en una íntima ceremonia en la que su hija Paola también fue protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Laura Pausini es una mujer casada! Tras 18 años de relación, la cantante ha contraído matrimonio con Paolo Carta. Ella misma lo ha comunicado en sus redes sociales con una imagen y la frase "Hemos dicho sí". El enlace civil ha tenido lugar en la casa de los padres de la novia en Solarolo, un pueblo de la región italiana de la Romaña, y ha sido una ceremonia íntima, llena de emoción y toques originales, empezando por el propio vestido de novia. Fiel a su estilo clásico y tradicional, pero con un toque irreverente, la famosa italiana quien está celebrando 30 años de carrera, ha llevado un vestido largo color marfil, de corte ligeramente entallado, cuello caja y manga tres cuartos. Laura Pausini boda detalles Credit: Cortesía Sobre el traje ha lucido una chaqueta estilo tuxedo del mismo color y románticos accesorios como guantes de encaje plumeti y un collar largo de perlas, además de un pequeño ramo también de flores blancas. Con la melena recogida en un moño bajo y la raya partida, la nominada al Oscar y coach de La Voz, adornó su cabello con varias horquillas joya y un velo corto, que el novio retiró cuando se encontraron frente a frente en el altar, que no era sino un escenario. Con el rostro totalmente despejado, la novia se veía radiante. Laura Pausini boda detalles Credit: Cortesía Pausini apostó por un maquillaje natural, con ojos ahumados en favorecedores tonos tierra y un labial nude. @@laurapausini Su ahora marido, Paolo Carta, también lució un look monocromático, en color negro, con una chaqueta igual que la de su esposa y camiseta en lugar de camisa, combinados a la perfección. Laura Pausini boda detalles Credit: Cortesía La hija de ambos, Paola, nacida en el 2013, fungió como dama de honor y llevo los anillos. Ataviada con un precioso vestido blanco, largo, con cuello de barco y manga tres cuartos confeccionado en un delicado tul decorado con apliques florales y falda con vuelo, llevaba en las manos un ramo a juego con el de su madre y la melena suelta y ondulada. Laura Pausini boda novia Credit: Instagram Aunque siempre han sido muy discretos con su vida privada, la pareja compartió algunos detalles del enlace. Como la llegada de Laura del brazo de su padre, o sus originales alianzas de color negro. Los invitados estaban sentados en mesas redondas, y de las lámparas chandelier colgaban flores en tonos rosados. Laura Pausini boda novia Credit: Instagram La boda tomó a todos por sorpresa. Pausini había invitado a familiares y amigos cercanos a celebrar su 30 aniversario en la música pero una vez allí, se encontraron con que iba a tener lugar el enlace. Todo se había llevado con mucho secreto. En un pequeño escenario lleno de velas y un telón de brillos plateadas, los tórtolos sorprendieron cantando sus votos sobre dos taburetes, Paolo a la guitarra y Laura con el micrófono con la canción inédita Davanti a noi/ Frente a nosotros. Una promesa de amor eterno en la salud y la enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su historia comenzó en 2005 pero para la intérprete de Se fue era difícil imaginar su vida junto a Carta, divorciado y padre de tres hijos. Sin embargo, el amor se abrió paso y acabó triunfando. Ahora comienzan una nueva etapa como pareja, tras casarse después de que la cantante le pidiera matrimonio a su ya marido en una bucólica escena, cuyo video ha salido ahora a la luz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Pausini se casa por sorpresa tras 18 años de relación ¡los detalles de su original vestido de novia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.