Laura Flores se realiza retoques estéticos para lucirse en sus nuevos proyectos La actriz y cantante mexicana se sometió a un novedoso procedimiento para rejuvenecer en las instalaciones del doctor Elio Galán en Miami ¡Aquí tenemos todos los detalles en exclusiva! Laura Flores siempre ha sido muy transparente con sus fanáticos y ya ha mostrado en sus redes sociales algunos de sus retoques estéticos y cirugías plásticas realizadas en el pasado. La actriz ha recibido sinceros aplausos al tener el valor de mostrarse sin filtros en sus redes sociales y hasta ha tenido el valor de quitarse la peluca durante un programa en vivo mostrándose al natural con su cabello corto y lleno de canas. En días pasados la estrella de telenovelas compartió de nuevo su llegada a las instalaciones de Galán Aesthetics en busca del doctor Elio Galán para someterse a un nuevo tratamiento para rejuvenecer su rostro y así lucir más bella para los proyectos televisivos, teatrales y musicales que se avecinan. La celebridad mexicana en esta ocasión se realizó algunos procedimientos estéticos no invasivos en su cara como lo son los novedosos hilos tensores para reafirmar su rostro sin necesidad de bisturí, así como también la técnica de armonización facial. Todo esto quedó documentado en el vídeo que compartimos arriba y en su cuenta oficial de instagram. Entre el afamado doctor y la actriz se ha creado una estrecha y afectuosa relación de amistad enmarcada por el cariño entre ambos que va más allá de una simple relación de trabajo médico-paciente. Por eso, y con su asesoría, el doctor Galán la asesoró para lucir y sentirse maravillosa para su gran regreso a los escenarios en México en una nueva gira teatral en la que une su talento al de grandes artistas como lo son Dulce, Alicia Villarreal, María del Sol y Ángela Carrasco quienes protagonizan la obra El marido perfecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un video posterior a aquel del procedimiento y posteado en el feed de Instagram de Laura Flores, la vemos en casa recuperándose. Allí se muestra lo feliz que quedó una vez que el doctor Galán culminó sus retoques estéticos. "Estoy un poco hinchada aún", admitió mientras enseñaba en su rostro las zonas del rostro donde se insertan los hilos tensores. Una semana después y totalmente recuperada del procedimiento, la vimos en el Puerto de Veracruz en su querido México ya en plan de trabajo y rodeada de colegas, compartiendo tradiciones mexicanas en el tradicional Café de la Parroquia. La actriz luce hermosa con su piel lozana, saludable y lo más importante sin perder una gota de su naturalidad. Celebramos ante todo la transparencia de esta famosa quien con su ejemplo y al acudir a un experto cirujano para mejorar su imagen, no teme compartir su proceso para información y servicio de muchas mujeres que tal vez anhelan un retoque. Con su aporte que documenta la realidad de los procedimientos estéticos, rompe esquemas y despierta admiración.

