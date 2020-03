Laura Flores, Ana Patricia Gámez y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Laura Flores Image zoom Instagram/Laura Flores Mira lo espectacular que lució la actriz con este look de minifalda rojo de cuero y top negro de cuello alto. ¡Qué figura! 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ana Patricia Gámez Image zoom Instagram/Ana Patricia La presentadora lució hermosa con este delicado vestido crema con mangas tipo globo que combinó con fabulosos zapatos negros atados al tobillo. 2 de 9 Applications Ver Todo Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Como adolescente lució la presentadora mexicana con este conjunto de minifalda y chaqueta, que complementó con medias negras con lunares y fabulosos zapatos. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Eva Longoria Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group La actriz aprovechó su visita al supermercado para también jugar un rato con su hijo y para eso eligió este supercómodo conjunto negro deportivo de pantalón y suérter. 4 de 9 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Mezcalent Sin duda, a la artista le encanta el rojo. Hace poco la vimos con un modelo rojo que le quedeba igual de increíble que este vestido con los hombros al descubierto. ¡Regia! 5 de 9 Applications Ver Todo Rosie Huntington-Whiteley Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group La actriz también es otra de las artistas a la que hemos visto luciendo supercasual en estos días con un conjunto deportivo y tenis. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Katy Perry Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group Captamos a la cantante luciendo muy cómoda y relajada con este set deportivo de pantalón y suéter gris. 7 de 9 Applications Ver Todo Katie Holmes Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group Para salir a dar un paseo con su hija por Central Park, en Nueva York, la actriz optó por un cómodo look de jeans cropped, suéter gris, abrigo marrón y tenis blancos. 8 de 9 Applications Ver Todo Erika Buenfil Image zoom Mezcalent Para asistir a una velada en la Ciudad de México, la actriz optó por pantalón negro, top color melocotón y chaqueta a rayas. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

