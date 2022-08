Laura Flores confiesa abiertamente la cirugía íntima que se realizó: "A veces las mujeres tenemos muchos tabúes" La actriz no tiene problemas en reconocer los retoques estéticos que se ha realizado para mantenerse radiante a sus 59 años. Incluso se atreve a hablar de sus cirugías más íntimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Flores no ha tenido ningún reparo a la hora de confesar los retoques estéticos que se ha realizado a lo largo de los años para ayudar a mantener la belleza que ya posee. "Me hice la abdominoplastia, pero desde que nació Patricio, y eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas; claro, si te haces una lipo y luego te vas al Oxxo a comerte unos pingüinos, pues no te va a durar el resultado. [...] También cuando me hice la abdominoplastia, me hice una reconstrucción vaginal", comenzó explicando en una entrevista para TVyNovelas. La protagonista de telenovelas como Al diablo con los guapos, Siempre te amaré o Hasta que la plata nos separe, habló de los efectos que padecen las mujeres al tener un parto natural y por qué la reconstrucción vaginal siempre es una opción para aquella que lo desee. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos. La verdad fue muy beneficiosa esa cirugía. Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo", agregó. Laura Flores Laura Flores | Credit: Mezcalent Y aseguró que además de por recomendación de su doctor, las experiencias de otras mujeres fue lo que realmente le llevó a dar el paso: "A veces las mujeres tenemos muchos tabúes con respecto a ese tipo de cosas... Sí, pero debes estar muy bien informada sobre lo que quieres hacerte, porque muchas veces te avientas como el borras sin saber, yo no me aventaría a hacerme algo que no esté ya probado algunos años, necesito que haya testimonios que me digan: "Me fue bien" o "Me fue mal". Recuerdo, por ejemplo, que hubo un tratamiento que se puso muy de moda, varias mujeres se lo hicieron, incluso un doctor me lo quería hacer, era como un láser para fortalecer las paredes vaginales, ya que éstas se van haciendo delgadas y el acto sexual se puede volver doloroso, pues res que dejaron de hacerlo", finalizó. Según ha confesado la intérprete en diversas ocasiones, la clave para conservar su espectacular figura a los 59 años se debe a una buena alimentación y una rutina de ejercicios, más allá de las operaciones estéticas que te realices.

