Laura Flores sorprende con foto topless para celebrar sus 60 años A más de tres meses de anunciar su divorcio, la veterana actriz vive a plenitud su vida de soltera y comparte un poderoso mensaje sobre la belleza femenina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Flores es una mujer bella y conectada con su feminidad. Así lo demostró este miércoles al celebrar sus 60 años y publicar su foto más atrevida: un selfie topless. La protagonista de exitosas telenovelas como "Gotita de amor" y "Piel de otoño", quien recientemente anunció su separación de Matthew Flannery tras cuatro años de matrimonio, está viviendo su vida de soltera a plenitud y aprovechó para compartir un mensaje a sus seguidores sobre la belleza. Laura Flores Credit: Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images "No suelo publicar fotos así, pero en esta ocasión al cumplir 60 años quise hacerlo; una mujer puede verse tan bella como se vea a sí misma, quiérete, cuídate, haz ejercicio, aléjate de drogas y alcohol, disfruta tu vida y agradece ser quien eres", escribió la estrella de televisión junto al selfie en el que posa sentada en una cama luciendo unos panties rosa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continúa: "Si tienes algo bueno para aportar habla y si no, calla, criticar te quita luz y solo describe tus limitaciones. Decide ser feliz, bella por fuera y por dentro, agradece por cada latido de tu corazón!! Gracias Dios y bienvenidos mis 60 años". Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, algunos admiraron su belleza, otros la invitaron a abrir una cuenta de Only Fans. "A esa edad quiero llegar yo y así de joven y bella felicidades", "Wow eres una mujer super hermosa, felices 60 que Dios te colme de abundantes bendiciones. Ya quisiera yo verme así, y eso que solo tengo 39, pero bendigo tu vida y te deseo lo mejor", "Aprovecha y tírate el Onlyfans", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

