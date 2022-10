Laura Bozzo estremece las redes con este look: "Las momias no tenemos edad" La carismática presentadora dejó a sus seguidores boquiabiertos al lucir un excéntrico vestido blanco de Dolce & Gabbana que combinó con unas mallas estampadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo es una cajita de sorpresas y constantemente impresiona a sus seguidores a través de las redes sociales con su osado y sensual estilo de vestir. En esta ocasión, la presentadora de televisión publicó una fotografía luciendo un atrevido atuendo de Dolce & Gabbana que no pasó desapercibido. La carismática conductora peruana de 70 años y ex participante de la segunda temporada del programa La casa de los famosos (Telemundo) presumió su figura en un vestido corto confeccionado con bolas tipo perlas y unas mallas estampadas blancas para una sesión de fotos. Bozzo combinó el atuendo con unos zapatos de tacones dorados que hacían juego con una cadena del mismo color que adornaba el traje. "Esta es mi foto favorita de la sesión de @suave.ooo con la ropa de @dolcegabbana. Las momias no tenemos edad", fue el mensaje que escribió la comunicadora para acompañar la imagen. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y si bien algunos usuarios la llenaron de halagos, otros comentaron que se parecía a la cantante Yuri o que la foto tenía demasiado filtro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres bella como sea. No importa que te digan momia, eres luz", "Dios mío, cuánto photoshop", "pensé que era Yuri", "eres magnífica e insuperable", "qué acabada se ve Yuri", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación que cuenta con más de 20,000 'me gusta'. Laura Bozzo Credit: Mezcalent Unos días atrás, la conductora también causó polémica al subir un video cortándose un mechón de cabello en solidaridad a las protestas que están teniendo lugar en Irán por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, supuestamente en custodia de la policía el pasado 13 de septiembre. "Mujeres. Libertad. Vida. Mi solidaridad con los hombres y mujeres de Irán", escribió. Su acción también recibió críticas, pero ella no se quedó callada. "De verdad mija que egocentrismo", le comentaron y ella contestó: "Lee mis historias para saber más del tema".

